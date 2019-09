Jornalista que denunciou o “Dia do Fogo” é ameaçado de morte 

O jornalista que denunciou o Dia do Fogo no Pará está ameaçado de morte e já pensa em abandonar a cobertura ambiental. Adécio Piran, de 56 anos, é dono de um jornal que circula quinzenalmente em Novo Progresso, município paraense de 27 mil habitantes às margens da BR-163.

Desde que denunciou que produtores locais haviam organizado o Dia do Fogo, quando dispararam os focos de incêndio no Pará, ele ganhou fama internacional e passou a ser ameaçado de morte.

E o que Piran nos interessa? Ele é do oeste do Paraná, nascido em Medianeira, e há 30 anos se mudou para Novo Progresso porque o pai havia sido despejado de sua terra e conseguido um lote do Incra no interior do Pará.