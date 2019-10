Jogos Abertos: Toledo está pronta para receber cerca de 5 mil atletas nos Japs

Toledo – Após cinco anos, Toledo voltará a receber os Japs (Jogos Abertos do Paraná), Divisão A, a partir de amanhã (11), quando dará a largada à competição que movimentará a cidade até o dia 20 com aproximadamente 5 mil pessoas. A 62º edição da competição reúne os melhores atletas do desporto paranaense.

A abertura oficial, entretanto, será sábado (12), no Parque Ecológico Diva Paim Barth, ponto de encontro dos toledanos e um dos cartões postais da cidade. Além do desfile das delegações e demais atos do protocolo oficial, o evento terá apresentações artísticas organizadas em parceria com a Secretaria de Cultura do município. “Teremos banda e DJ para animar os presentes, além de outros momentos que foram organizados com muito carinho”, afirmou o secretário de Esporte André Alcará.

Ao todo, serão 3.620 atletas e dirigentes, divididos em 402 equipes de 73 municípios. A maior delegação é a de Maringá, com 350 integrantes, seguida de perto por Londrina, com 338. A terceira maior é da casa, com 315 competidores. Além disso, a Comissão Executiva Estadual contará com 50 integrantes, além de 35 pessoas na Comissão Executiva Municipal. As equipes de arbitragem somam mais 318 profissionais, totalizando 4.020 pessoas envolvidas diretamente nos Japs.

As modalidades em disputas serão: atletismo, badminton, bocha, bolão, caratê, ciclismo, ginástica rítmica, judô, natação, rúgbi, tênis, tênis de mesa, vôlei de praia, xadrez, voleibol, futsal, handebol, futebol, basquete e taekwondo, além do tiro com arco que será a modalidade de apresentação, não contando pontos para a classificação geral.