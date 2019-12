Jardine convoca time para o Pré-Olímpico

Rio de Janeiro – A lista dos 23 convocados para o Pré-Olímpico foi divulgada ontem (16) pelo técnico André Jardine. Com nomes como Reinier, Antony e Martinelli, a CBF ainda não tem certeza com quais dos jogadores poderá contar: por não ser data Fifa, os clubes não têm a obrigação de liberar os atletas.

Dos 23 da lista, 14 atuam no Brasil. O São Paulo foi o clube com a maior quantidade de convocados: além de Antony, teve também Walce e Igor Gomes.

“O Pré-Olímpico não atinge um número grande de jogos aqui no Brasil”, disse Jardine. Sobre os clubes europeus, o otimismo é menor: “Ainda acreditamos que estejam pensando”.

A apresentação será no dia 3 de janeiro e a preparação seguirá até o dia 15. No dia 16, a seleção embarcará para a Colômbia, onde o torneio será disputado de 18 de janeiro de 9 de fevereiro; de lá, sairão classificados os dois países da América do Sul que atuarão nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

Goleiros

Cleiton (Atlético-MG)

Ivan (Ponte Preta)

Phelipe (Grêmio)

Laterais

Emerson (Betis)

Guga (Atlético-MG)

Ayrton Lucas (S. Moscou)

Caio Henrique (Fluminense)

Zagueiros

Gabriel (Lille)

Ibañez (Atalanta)

Robson Bambu (Athletico-PR)

Walce (São Paulo)

Meio-campo

Bruno Guimarães (Athletico-PR)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Igor Gomes (São Paulo)

Matheus Henrique (Grêmio)

Reinier (Flamengo)

Wendel (Sporting)

Atacantes

Antony (São Paulo)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Matheus Cunha (RB Leipzig)

Paulinho (B. Leverkusen)

Pedrinho (Corinthians)

Yuri Alberto (Santos)