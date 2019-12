Itaipu vai atualizar tecnologia da usina

Foz do Iguaçu – As diretorias brasileira e paraguaia da Itaipu assinaram quinta-feira (5) documento que autoriza a emissão do edital de licitação da atualização tecnológica da usina. A expectativa é de que a publicação do edital ocorra ainda este ano. O valor total estimado é de US$ 660 milhões (R$ 2,772 bilhões).

“Este é o início de um processo que, ao final, deixará a usina de Itaipu em condições de igualdade com as usinas mais modernas do mundo. É vital que se comece agora, para que a usina continue sendo importante para os sistemas elétricos do Brasil e do Paraguai daqui a dez, quinze anos”, afirmou o diretor-geral brasileiro, general Joaquim Silva e Luna.

O diretor técnico executivo da usina, Celso Villar Torino, disse que “a elaboração do edital foi um trabalho árduo e cuidadoso, que contou com a participação de pessoas de todas as diretorias da Itaipu. Felizmente, a parceria permitiu que tudo corresse de acordo com o previsto”, concluiu.

Mariana Thiele, diretora jurídica da empresa, reforçou a união das equipes. “Este é um dos projetos mais importantes que a Itaipu tem hoje, e foi muito positivo ver como todos trabalharam de forma harmônica, em busca de um objetivo maior”.

Segundo o diretor financeiro executivo, Anatalicio Risden Junior, o que se viu, ao longo das negociações, foi que “as dificuldades se transformaram em soluções”. Para ele, “todos se concentraram num mesmo propósito e as metas estabelecidas foram cumpridas”.

O lançamento do edital já faz parte da segunda fase do projeto de atualização. A primeira fase aconteceu ao longo de 2018, com a participação das empresas interessadas na pré-qualificação para esta licitação. Somente as empresas habilitadas poderão participar do certame.

Quando publicada, a licitação pública binacional, que tem cerca de 12 mil páginas, poderá ser consultada no Portal de Compras da Itaipu (http://compras.itaipu.gov.br) e nos principais veículos brasileiros e paraguaios.

Consórcios

O projeto da atualização tecnológica da usina de Itaipu não inclui os equipamentos pesados como turbinas, geradores, transformadores principais e as comportas hidromecânicas – somente os elétricos e os eletrônicos. Porém, por se tratar de um volume muito grande de trabalho, e de uma variedade de diferentes necessidades, decidiu-se dividir o projeto em três lotes.

As empresas vencedoras de cada lote deverão se unir e formar um único consórcio, que realizará os trabalhos de forma unificada, com acompanhamento e supervisão das equipes de Itaipu.

A expectativa da Itaipu é atualizar os sistemas de duas unidades geradoras por ano. Como são 20 unidades, a estimativa é de que essa fase seja executada em dez anos.