IPCE se reúne com a comunidade esportiva em Toledo nesta quarta

Toledo – Com a comunidade esportiva de todo o Estado reunida em Toledo para os Japs (Jogos Abertos do Paraná), o IPCE (Instituto Paranaense de Ciência do Esporte) aproveita a ocasião para apresentar as propostas para o Regulamento Geral dos Jogos Abertos para o quadriênio 2020-2023. O encontro será hoje (16), a partir das 10h, no anfiteatro do Centro de Eventos Ismael Sperafico. O intuito é apresentar com a comunidade esportiva a formatação da competição para o próximo período.

Durante o encontro a comunidade esportiva conhecerá as propostas já discutidas pela Coordenação de Esporte de Rendimento. “Aqui, técnicos, atletas e demais pessoas envolvidas com os Jogos Abertos poderão saber o que os gestores pensam para os próximos anos e apontar sugestões para serem analisadas”, disse o coordenador de Esportes de Rendimento do IPCE, Emerson “Milico” Venturini.

Ele diz ainda que é preciso ouvir os anseios das pessoas diretamente envolvidas com o esporte para entender quais são as necessidades. “Por isso optamos em realizar durante os Jogos. Neste encontro eles terão noção de como estamos estruturando o Japs, ouvir seus anseios e tomar decisões que possam servir para a maioria de forma bastante democrática”, disse Milico reforçando o convite a toda comunidade esportiva.