Inter vence o Nacional e avança às quartas de final da Libertadores

O gol de Paolo Guerrero nos minutos finais do jogo no Parque Central na semana passada abriu o caminho para o Inter avançar para as quartas de final da Libertadores. Mas faltava confirmar a vaga em Porto Alegre. Na noite desta quarta-feira (31), com público recorde no Beira-Rio, foram 48.530 pessoas, os colorados comemoraram a classificação com nova vitória sobre o Nacional.

O zagueiro Rodrigo Moledo, em seu 150º jogo com a camisa do Inter, foi o responsável por marcar o primeiro gol do novo triunfo, desta vez por 2 a 0, em cima dos uruguaios.

No final do jogo Paolo Guerrero ampliou: 2 a 0.

O adversário na próxima fase será o Flamengo, que venceu o Emelec nos pênaltis no Maracanã.