Inter recebe Palestino em busca de vaga antecipada

Porto Alegre – Precisando de apenas uma vitória para garantir a classificação nas oitavas de final, o Internacional recebe o Palestino nesta terça-feira, às 19h15, no Beira-Rio, visando manter a sua invencibilidade no Grupo A da Copa Libertadores.

Até o momento, foram duas vitórias e um empate, o que deixa o Colorado com sete pontos, na liderança da chave. O adversário desta noite é o vice-líder, com quatro pontos, enquanto o River Plate é o terceiro com três e o Alianza Lima o último colocado com um.

River e Alianza se enfrentarão pela rodada apenas na quinta-feira, mas independentemente do resultado desse jogo, o Internacional estará antecipadamente nas oitavas se triunfar esta noite. É que, com isso, chegará aos 10 pontos, mesmo número que o Palestino poderá alcançar, porém com uma vitória a menos que os colorados.

Um triunfo esta noite também irá embalar o Inter para a decisão do Gauchão, que volta a ter um Grenal após quatro anos. O jogo de ida da final será domingo, no Beira-Rio, enquanto a volta será no dia 17, na Arena.