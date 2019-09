O Iapar (Instituto Agronômico do Paraná), em parceria com o Instituto Emater, promove, no polo de Santa Tereza do Oeste, a sexta edição da Jornada Tecnológica no Campo Integração Lavoura-Pecuária. O evento é gratuito e tem como público-alvo produtores, profissionais e estudantes. Começou ontem e segue hoje.

No primeiro dia, foi voltado a caravanas. Nesta quinta (12), a partir das 13h, é aberto ao público. O objetivo é difundir conhecimento e apresentar novas tecnologias de diversificação com sustentabilidade para facilitar a vida do produtor que trabalha com sistemas de produção de gado de leite e de corte.

Segundo o coordenador técnico do evento, pesquisador Elir de Oliveira, as tecnologias passam a ter maior relevância para o Paraná diante da possibilidade se tornar área livre de febre aftosa sem vacinação.

Elir afirma que a conexão das cadeias produtivas com a criação de bezerros de qualidade em áreas em declive e com recria e terminação em áreas de produção de grãos de verão – que ficam em pousio no inverno -, apresenta potencial para que o Paraná seja o maior produtor de carne de qualidade a partir de sistemas de Integração.

Serão apresentadas ainda opções de cultivares do Iapar para plantio durante o inverno, como as aveias forrageira e graníferas e consórcio de forrageiras com seus manejos, além da demonstração do processo de empacotamento de silagem para pequenas e médias propriedades, tratamento de feno com baixa qualidade com ureia e rotação de culturas.