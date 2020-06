Instituto Nossa Senhora Aparecida homenageia pioneiros da medicina

Médicos pioneiros do Instituto Nossa Senhora Aparecida foram homenageados, na sexta-feira (12), em comemoração aos 50 anos de fundação do Hospital. Precursores da medicina em Umuarama e região, os pioneiros receberam o título de ‘Amigo do Coração’, em reconhecimento ao trabalho e dedicação ao longo da história instituição.

“Viemos uma época em que a cidade era muito carente de especialidades médicas e a ajudamos a se tornar o grande pólo de saúde que é hoje. Esse é um momento de muito orgulho para todos nós e não poderíamos deixar passar em branco”, disse o Dr. Luiz Carlos Cortez Derenusson, diretor presidente do Instituto.

Devido à pandemia do Covid-19, as comemorações foram restritas, realizadas no Anfiteatro do hospital, não foram abertas ao público e os homenageados usaram máscara e seguiram protocolos de segurança.

“Esse hospital sempre foi o sonho do meu pai, o Dr. Wilson Nelli (em memória). Nossa homenagem é para ele e também para todos aqueles que ajudaram a idealizar seu sonho, que é hoje um orgulho para todos nós, para a cidade de Umuarama e todo o Paraná”, disse o gestor Cristiano Derenusson Nelli, filho do fundador.

História

O Dr. Wilson Nelli chegou à jovem e promissora Capital da Amizade, na época com apenas 15 anos de fundação. O médico, vindo da Santa Casa de São Paulo, logo percebeu que Umuarama era carente de médicos especialistas, principalmente no atendimento da saúde pública, para a população que mais precisa.

O Dr. Nelli convidou então os amigos Higashi Yoshi (em memória) e Dr. Yugo Morita (em memória) e juntos fundaram o Hospital Geral Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de junho de 1970.

O pioneiro estava certo e pequeno hospital logo tornou-se referência para toda a região. Pouco tempo depois o Dr. Nelli convidou o cunhado, o Dr. Luiz Carlos Cortez Derenusson e outros médicos de Minas Gerais. Formou-se então uma grande equipe de sócios médicos, atuando nas mais diversas especialidades.

A trajetória do Nossa Senhora é marcada pela expansão. O pequeno prédio de madeira deu lugar a uma imponente estrutura, atualmente com 8.000m, com um moderno centro cirúrgico, UTIs, pronto socorro, consultórios, salas de procedimento e outras dependências de serviços e atendimento, além de mais de 130 leitos de internação. São 280 colaboradores e mais de 150 médicos.

Pronto para o futuro

O hospital chega aos 50 anos pronto para o futuro. É referência nacional em cardiologia, medicina intervencionista, urgência e emergência e em cirurgia bariátrica. Em plena expansão, em breve irá dobrar a capacidade de atendimento na Unidade de Terapia Intensiva, que passará a ter 20 leitos, sendo 13 Unidades Coronarianas.

O objetivo é ampliar os procedimentos de alta complexidade realizados na unidade hospitalar, principalmente as cirurgias cardíacas. O prédio está sendo totalmente revitalizado, com ampliação da estrutura, pintura e aquisição de novos equipamentos e mobiliário.

O sentimento é de gratidão por fazer parte desta história. “Já se foram muitos anos. É com muita honra que faço parte desse corpo clínico, que começamos junto com o Dr. Wilson Nelli. E é com muito prazer que nos encontramos neste momento, nesta vivência e nesta felicidade, comemorando hoje os 50 anos do Nossa Senhora”, disse a pioneira, Dra. Maria Angélica Castanheira Carvalho Ponce.

“São 50 anos de bons serviços prestados à população de Umuarama. O Nossa Senhora hoje, com seus mais de 280 colaboradores e 150 médicos faz um trabalho grandioso. Nosso reconhecimento à essa história, nossos parabéns e desejo de muitos longos anos de vida e prestação de serviços à nossa comunidade de Umuarama”, disse o prefeito Celso Pozzobom em mensagem enviada ao Instituto.