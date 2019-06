Inscrições para Copa de Basquetebol 3 x 3 podem ser feitas hoje

mpenhada em provar que o Basquete é um esporte acessível a todas as idades, a Associação de Basquete Masculino de Cascavel (Abasmavel) realiza no próximo sábado, dia 15 de junho, a 4ª Copa de Basquetebol 3 x 3.

Os jogos acontecerão na Praça Wilson Joffre, a partir das 13h , e serão divididos nas seguintes categorias: sub 15 masculino, adulto masculino, master masculino e cadeirante masculino. As inscrições para o evento podem ser feitas até hoje.

Acesse http://web-programacao.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/foz/fichadeinscri%C3%A7aorpc.pdf, baixe e imprima a ficha cadastral, preencha os dados da sua equipe e leve a ficha até a Secretaria de Cultura e Esporte de Cascavel para validar a inscrição (R. Barão do Cerro Azul, 484 – Centro).

O Basquete 3 x 3 é um esporte urbano, popular em várias cidades do mundo. A modalidade é uma variante do “basquete de rua” e possui regras um pouco diferentes do Basquete convencional. Além de ser disputado em uma quadra com metade do tamanho das quadras oficiais, os times contam com apenas três componentes em quadra, mais um reserva. As partidas têm duração de 10 minutos ou são finalizadas quando uma das equipes atinge 21 ou mais pontos.

Quer conhecer mais? Monte seu time, faça sua inscrição e vá até a Praça Wilson Joffre, no sábado.