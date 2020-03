Inglaterra adia volta da Premier League

Londres – A Premier League (liga que reúne os principais clubes do país), juntamente a Associação de Futebol da Inglaterra (que comanda a seleção local) e representantes de outras ligas nacionais, anunciou, ontem (19), que as competições de futebol do país permanecerão adiadas até 30 de abril. A previsão anterior era de que as competições voltassem a acontecer no dia 4 do próximo mês.

Na publicação, a Premier League reitera o apoio ao adiamento da Eurocopa de 2020 para 2021, determinado pela Uefa na última terça (17).

Além disso, explica a motivação da ampliação do prazo: “o progresso do combate ao covid-19 permanece incerto e temos que garantir a saúde e o bem-estar de jogadores, funcionários e torcedores. Está é a nossa prioridade”.

Turquia para, Bielorrússia não

A Turquia anunciou ontem (19) a suspensão de todos os campeonatos esportivos no país, sem prazo de retorno. Na Europa, apenas a Bielorrússia manteve os jogos pelo campeonato nacional. A Liga da Bielorrússia, que conta com 16 clubes, teve início ontem sem restrição de público. No restante dos países do continente, as partidas foram adiadas ou canceladas.