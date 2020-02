Informe da redação: Relatório final da CPI da JMK, Curitiba-Foz e Quadro Negro

Relatório final da CPI da JMK

Propositor e presidente da CPI da JMK, o deputado estadual Soldado Fruet entregou ontem (11) ao presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano, o relatório final do colegiado. O documento de 230 páginas, aprovado por unanimidade no dia 16 de dezembro, pede o indiciamento de 19 pessoas – entre agentes públicos e pessoas ligadas à gerenciadora da manutenção da frota do Estado entre janeiro de 2015 e maio de 2019 – por crimes contra a Lei de Licitações e atos de improbidade administrativa. Além disso, traz 12 recomendações, inclusive que o governo reavalie o modelo de gestão dos veículos oficiais.

Curitiba-Foz

A Latam vai ampliar de 2 para 16 a quantidade semanal de voos diretos entre Curitiba e Foz do Iguaçu, passando a voar diariamente na rota. As novas frequências começarão a ser operadas em 29 de março com aeronaves Airbus A319, que acomodam 126 passageiros em classe Economy e 12 em Premium Economy. A Latam é uma das empresas beneficiadas com a redução de ICMS sobre o combustível de aviação no Paraná.

Prestação de contas I

A prestação de contas do governo do Estado será realizada na próxima terça-feira (18) na Assembleia Legislativa. O relatório referente ao terceiro quadrimestre de 2019 (setembro a dezembro) será apresentado pelo secretário de Estado da Fazenda, Renê Garcia Júnior.

Prestação de contas II

Em Cascavel, haverá prestação de contas da saúde na segunda (17), às 16h, na Câmara, referente ao terceiro quadrimestre de 2019. São aproximadamente 500 slides que apresentam de forma detalhada todos os números e as estatísticas dos atendimentos de saúde de Cascavel.

BBB

O governo do Paraná quer um videomonitoramento em tempo real das grandes obras públicas no Estado. A obrigatoriedade vale apenas para obras com custo igual ou superior a R$ 1,5 milhão. As despesas e a instalação serão todas por conta da empresa. E, se não cumprir, será multada.

Quadro Negro

Nunca é demais lembrar a Operação Quadro Negro do Ministério Público que descobriu um esquema de desvio de dinheiro da Educação por meio de medição fraudada, o que permitia empreiteiras receberem pagamentos e até aditivos por obras não executadas.

Inelegível

O ex-vereador Elcio Jaime da Luiz, conhecido por Elcio Jaime, de Quedas do Iguaçu, está inelegível. A sua inelegibilidade se dá porque ele possui condenação transitada em julgado e se enquadra na Lei da Ficha Limpa.

Na lista

No fim do ano, dias antes de assumir a Reitoria da Unioeste, Alexandre Webber recebeu a determinação do Estado que deveria demitir 100 cargos comissionados. Ele pediu mais tempo, negociou, o número caiu para 60 e, por fim, chegou a 30.

Filiação

O senador Alvaro Dias, líder do Podemos, estará em Foz do Iguaçu neste sábado (15). Alvaro e o colega Oriovisto Guimarães são os convidados na filiação do ex-prefeito Paulo Mac Donald Ghisi ao partido.

Golpe na praça

Uma nova tentativa de golpe pelo WhatsApp está usando o nome do deputado Tiago Amaral (PSB), vice-líder do Governo na Alep. Um homem que se identifica como sendo do gabinete do parlamentar ligou para algumas pessoas de Londrina convidando-as para uma “festa de confraternização do deputado Tiago Amaral”. A pessoa avisa que está sendo enviado por SMS um código que deve ser digitado no whats para receber o convite com os detalhes da festa. O código dá acesso ao celular da pessoa.