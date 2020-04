Informe da redação: Pico no Sul será em junho e julho

Pico no Sul será em junho e julho

O Ministério da Saúde estima que nos próximos três meses a maioria da população brasileira será exposta ao novo coronavírus, que causa a covid-19. “Nos próximos três meses, a maioria da população do Brasil, principalmente de grandes centros urbanos, será exposta a esse vírus”, informou em boletim epidemiológico da pasta. Há padrões de sazonalidade no Brasil, segundo o documento, para esse tipo de contágio. Na Região Sul, por exemplo, o pico da epidemia por vírus respiratórios tende a ocorrer no inverno, entre junho e julho.

Fundo a Fundo

O MPPR encaminhou recomendação para que o governo do Paraná considere a possibilidade de envio de mensagem à Assembleia Legislativa para aprovação de lei que autorize o remanejamento de verbas do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor para o Fundo Estadual da Saúde. A sugestão é que sejam repassados até 95% dos R$ 20,6 milhões disponíveis no fundo.

Fake News

Para tentar conter a disseminação de fake news que agravam ainda mais o já caótico cenário do coronavírus, o WhatsApp limitou mais ainda o compartilhamento de mensagens. A partir de agora, mensagens recebidas só podem ser enviadas a um remetente por vez, ou seja, dará mais trabalho encaminhar conteúdos recebidos. A intenção é tentar vencer essa batalha apostando na preguiça do sujeito.

Mau exemplo

Apesar dos apelos das autoridades de saúde, inclusive de Cascavel, para que a população faça suas próprias máscaras ou compre as de pano e deixe as descartáveis para os profissionais da saúde, na Câmara Municipal, ontem, quase todos (vereadores, assessores e até jornalistas) usavam os preciosos e disputados artigos.

Mais de 1 bi

O BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) contabilizou 735 pedidos de financiamentos no Paraná em apenas 13 dias – de 23 de março a 4 de abril. O montante das solicitações, que já supera R$ 1 bilhão, é superior ao valor de todos os pedidos espontâneos, em operações diretas, registrados em 2019.

Voucher

A Assembleia Legislativa aprovou o voucher de R$ 50 que será dado pelo governo estadual aos mais vulneráveis. Segundo o deputado Hussein Bakri (PSD), líder do governo no legislativo, o benefício vai atender 1 milhão de pessoas. “Serão no total R$ 50 milhões e o governador vai sancionar hoje mesmo o projeto de lei e o benefício será entregue imediatamente”, disse Bakri.

Licenças revogadas

A licença especial obrigatória dos professores durante a pandemia do coronavírus foi revogada nessa terça (7). A medida foi adotada após reunião do governador Ratinho Junior e o secretário Renato Feder, que “descobriram” que precisam de professores para ministrar as aulas a distância. Com essa decisão, os professores que tiverem licenças acumuladas poderão tirá-las de forma voluntária.

E os demais?

O governo do Paraná deu licença especial para 56,2 mil servidores do quadro funcional como ação de emergência relacionada à saúde pública para enfrentamento do coronavírus. Desse total, 54 mil (96%) são vinculados à Secretaria de Estado da Educação e Esporte. O restante é dos demais órgãos e entidades. Para os servidores que atuam nos Núcleos Regionais da Educação e na secretaria, a concessão ficará a critério da chefia imediata.

Gre-Nal mais importante da história

Em tempos de crise, algumas ações se sobressaem. Grêmio e Internacional deixaram de lado a longa rivalidade e anunciaram uma campanha de apoio ao projeto de estruturação de 80 novos leitos de UTI para tratamento de pacientes contaminados pelo novo coronavírus. Intitulado como “O Gre-Nal Mais Importante da História”, o projeto visa incentivar os torcedores e toda a população do Rio Grande do Sul a realizar a doação de recursos para a Santa Casa. O objetivo é arrecadar até R$ 32,4 milhões.