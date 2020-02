Informe da redação: novo secretário do Ratinho, segunda ponte e lugar de mulher

Novo secretário?

Deve haver mudança no Governo Ratinho. O atual diretor-geral da Secretaria de Estado do Planejamento, João Evaristo Debiasi (foto), deve assumir a Secretaria de Estado da Comunicação e o atual secretário, Hudson José, migraria para a diretoria da Sanepar. A informação foi divulgada pelo colunista Marc Sousa, da RIC Mais.

Segunda ponte

Em sua passagem por Foz hoje, Ratinho acompanha o diretor de Itaipu, Joaquim Silva e Luna, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, na vistoria às obras de construção da segunda ponte ligando Brasil e Paraguai, em Foz do Iguaçu. O governo do Paraná é o gestor da obra financiada pela hidrelétrica binacional. A ponte está sendo construída nas proximidades do Marco das Três Fronteiras, unindo Foz à cidade paraguaia de Presidente Franco.

Governadores

Também em Foz, Ratinho recebe neste sábado (29) os governadores de São Paulo, João Doria; de Minas Gerais, Romeu Zema; do Espírito Santo, Renato Casagrande; de Santa Catarina, Carlos Moisés; do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; e do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Eles participarão do quinto encontro do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste).

Lugar de mulher

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o gabinete da vereadora Marli do Esporte promove pelo segundo ano seguido o encontro “Lugar de Mulher é Onde ela Quiser”. O evento será na próxima quinta-feira (5), a partir das 19h, na Câmara Municipal de Toledo. Uma das convidadas é a advogada e investigadora da Polícia Civil Rosana Botelho, que abordará o tema “Mulheres Construindo Catedrais”.

Segurança

Às 9h desta sexta (28), no Anfiteatro Emir Sfair, o prefeito de Cascavel Leonaldo Paranhos e o secretário de Política sobre Drogas e Proteção à Comunidade, Antonio Volmei dos Santos, entregam armas para 65 guardas municipais, dos quais oito são mulheres. Foram compradas pistolas calibre 380, Taurus, com custo total de R$ 212 mil.

Concurso à vista

O governo do Estado lança terça-feira (3) os editais para o concurso das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do Paraná para 3 mil vagas. A organização do concurso é da Funpar (Fundação da Universidade Federal do Paraná). Os salários variam de R$ 1.895,72 a R$ 17,9 mil. O lançamento do edital será no Quartel General da PM do Paraná, com a presença do governador Ratinho Junior.

Supersalários

Na sua mania de vasculhar as contas públicas, o jornalista Lúcio Vaz descobriu 594 processos judiciais que isentam servidores públicos e seus pensionistas da aplicação do teto constitucional, que hoje é de R$ 39,3 mil. Os supersalários resultam do acúmulo de salários com aposentadorias e da duplicidade de pensões. Alguns têm renda bruta acima de R$ 80 mil. Do total, 537 ações são em universidades federais. Vaz encontrou até casos de pensões duplas e tripla, e de dupla aposentadoria. Tudo pago com nosso dinheirinho.