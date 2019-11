Informe da redação do dia 28 de novembro de 2019

Privatização de hospitais e presídios

O governador Ratinho Junior disse ontem (27) que o Paraná estuda parcerias com o setor privado na gestão de presídios e na administração de hospitais. De acordo com ele, no segundo caso, enviou inclusive uma equipe à Bahia para acompanhar o que foi feito no estado nordestino nesse sentido. Para ele, ao contrário do passado, há um ambiente melhor sobre as parcerias com o setor privado na prestação de serviços públicos. “Desde que se tenham agências reguladoras e leis fortes”, disse Ratinho Junior, durante o 2º Café com o Mercado – Projetos de Infraestrutura Urbana, na Bolsa de Valores de São Paulo. O valor estimado para os primeiros projetos público-privados é de R$ 630 milhões.

No oeste

Por aqui, pelo menos uma das parcerias parece em vias de se confirmar. Hoje (28) o Consamu decide, em assembleia, se ingressa na gestão hospitalar. É que o consórcio foi “convidado” a assumir a administração dos Hospitais Municipal, de Cascavel, e Regional, de Toledo.

Desânimo

O senador paranaense Oriovisto Guimarães parece ter levado o primeiro soco no estômago no Congresso. Ele confessou ter desanimado ante ao “acordão” fechado entre Senado e Câmara para unificar a proposta da prisão em segunda instância e, de quebra, empurrar o assunto para o ano que vem.

Impunidade

“Essa é uma manobra puramente protelatória. Estamos diante de um jogo de empurra para tentar não votar este ano, para que venha o recesso, esfrie o debate e o Brasil continue sendo o país da impunidade”, disse. Para ele, o Congresso tinha que dar uma resposta rápida, ainda neste ano. “A turma que não quer a prisão após 2ª instância está fazendo esse jogo (…) Ela não vai ser aprovada. Eu estou desanimado.”

Tontos

Oriovisto argumenta que a população precisa continuar pressionando, se não, “eles vão empurrar com a barriga e não vão votar coisa nenhuma. O Brasil vai continuar o paraíso da impunidade.” Mas promete uma reação: “Levamos uma porrada bem grande, estamos meio tontos, mas vamos acabar achando o rumo.”

Novo no TRE

O advogado Thiago Paiva dos Santos foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro para compor o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná na vaga de juiz titular, na cadeira destinada aos juristas provenientes da advocacia. Paiva foi o mais votado na lista tríplice formada em agosto pelo Tribunal de Justiça. Com 34 anos, ele é o advogado mais jovem a ser indicado ao cargo de juiz titular no Paraná.

Vai ir, sim!

O desembargador do Trabalho Ney Fernando Olivé Malhadas, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, concedeu nessa quarta (27) liminar à Itaipu contra a decisão da juíza Christiane Bimbatti, da 4ª Vara do Trabalho de Curitiba, que havia suspendido a transferência dos empregados do escritório de Curitiba para Foz do Iguaçu. Para a juíza, era insuficiente o argumento de economia dos recursos. Malhadas considerou o motivo mais do que suficiente.

Jardins de Mel

Proposta da Câmara de Vereadores quer criar o Programa Jardins de Mel em Cascavel, com o cultivo de abelhas sem ferrão em áreas urbanas.

Aprovadas

O TCE-PR aprovou por unanimidade a prestação de contas do Município de Foz do Iguaçu referente a 2018. O parecer recomendando a aprovação das contas será encaminhado para a Câmara de Vereadores, órgão responsável pela análise das contas municipais.

Com Moro

O comandante do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira) de Marechal Cândido Rondon, tenente-coronel Saulo de Tarso Sanson Silva, foi convidado para integrar em Brasília a equipe do gabinete do Ministério da Justiça e Segurança Nacional, comandado por Sergio Moro. As informações são do Jornal O Presente.