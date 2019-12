Informe da redação do dia 27 de dezembro de 2019

Número da sorte?

O presidente Jair Bolsonaro resolveu fazer uma “fezinha” na Mega da Virada, que promete sortear R$ 300 milhões no dia 31 de dezembro. Bolsonaro foi a uma lotérica nessa quinta-feira (26), em Brasília, para fazer sua aposta. “Fiz dois joguinhos só, não vou falar o valor”, disse, mas antes foi “flagrado” com três números anotados na palma da mão: 13, 24 e 25. Perguntado na lotérica sobre os números da aposta, Bolsonaro disse que pegou as sugestões de números com apoiadoras na frente do Alvorada e que o “13 não é PT, não!”

Mais dinheiro…

Não é só o presidente que sonha em “tirar o pé da lama”. Pesquisa do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) mostrou que as tradicionais simpatias de ano-novo terão como principal alvo a conta bancária: 16% dos brasileiros vão contar com alguma superstição para ganhar mais dinheiro.

…menos amor

Segundo o levantamento, ficou em segundo o lugar o desejo de “encontrar ou manter um amor”, com 6% dos entrevistados. Os brasileiros também farão simpatias para conseguir pagar as dívidas (6%), conseguir emprego (5%), emagrecer (4%), comprar um carro (3%) e curar uma doença (1%). Ao todo, 32% dos brasileiros pretendem fazer algum tipo de simpatia na virada para 2020.

“Não pegou bem”

Em entrevista ao “Valor”, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, admitiu que “não pegou bem” a ideia do governo de taxar o seguro-desemprego como contrapartida para a desoneração da folha prevista no programa Verde Amarelo. “A gente tem visto a reação do Congresso e da própria sociedade. Mas o Congresso tem a legitimidade, a capacidade e a condição de buscar uma fonte alternativa”, disse Marinho.

Portas fechadas

Se você precisa de serviços bancários neste fim de ano, corra, porque os bancos atenderão apenas hoje e na próxima segunda-feira (30) e então só reabrem as portas ao público ano que vem, no dia 2 de janeiro. Historicamente, as instituições financeiras não abrem para atendimento no dia 31 de dezembro, alerta a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

Pressão

Depois de duas greves e um quebra-quebra na Assembleia Legislativa, o Governo Ratinho achou que já tinha encerrado as pendengas com os professores neste ano. Achou. Porque a APP-Sindicato está na cola do Estado e o governador tem até esta sexta-feira (27) para responder ao Ministério Público do Trabalho questionamentos sobre a dispensa de 500 professores temporários.

Imbróglio

A APP-Sindicato exigiu a revogação imediata das demissões e a prorrogação dos contratos via PSS. Os representantes do Estado alegaram não terem autorização para isso. Então, nova audiência foi marcada para esta sexta e, ou Ratinho ou o secretário Renato Feder, terão que apresentar ao procurador do Trabalho uma resposta oficial ao pedido do Sindicato.

Seleção a dedo

Em setembro o governo prorrogou por um ano os contratos. Agora, o Estado orientou as escolas a escolher quais professores iriam ficar e os não selecionados foram dispensados. A Seed afirma que a decisão e a escolha de quem será demitido são prerrogativas da administração pública.

Power House

Uma boa dica para aproveitar este período de paradeira. O palestrante Flávio Augusto e o Núcleo de Empretecos da Acic abre a oportunidade de um debate de alto nível sobre temas pertinentes ao mundo empresarial. O Power House é voltado a empresários associados e não filiados à entidade e terá transmissão. Ele será realizado das 13h às 20h no auditório da associação comercial em Cascavel, no sábado dia 4 de janeiro. Haverá participação de alguns feras da área. Informações, valores e inscrições em https://www.sympla.com.br/power-house-2020-em-cascavel—ao-vivo__732627.