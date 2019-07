Informe da redação do dia 26 de julho de 2019

Coleta de lixo

O prefeito Leonaldo Paranhos foi o convidado especial da reunião semanal da Acic, ontem à noite. Ele falou sobre a extinção da Cettrans, a retomada do controle da bilhetagem eletrônica do transporte público e das famigeradas lixeiras subterrâneas do Centro de Cascavel. Polêmicas à parte, Paranhos aproveitou para apresentar mais detalhes do seu plano de mudança completa no sistema de coleta de lixo, separando serviços de varredura, poda e coleta e despacho. Segundo ele, hoje nossa capacidade é coletar nem 8% do lixo reciclável gerado. Certeza de mais uma polêmica à vista.

Aeroporto

Paranhos também anunciou que o Aeroporto Municipal vem dando prejuízo e que será privatizado assim que as obras do novo terminal fiquem prontas.

Na frente I

Por falar em Paranhos… Pesquisa do Instituto Voz Data, recém-divulgada, traz um panorama do cenário eleitoral para a Prefeitura de Cascavel. O prefeito lidera todos os cenários, mas, se a eleição fosse hoje, a briga iria para o segundo turno.

Na frente II

No primeiro turno, Paranhos aparece com 36% da preferência do eleitorado, seguido pelo deputado estadual Márcio Pacheco (PDT) com 24% e pelo ex-prefeito Edgar Bueno (PDT), com 17%. Nas simulações de segundo turno, Paranhos e Pacheco aparecem empatados tecnicamente. Foram ouvidas 489 pessoas dias 14, 15 e 16 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.

Bússola da Inovação

Na próxima quarta-feira (31) a Fiep apresenta o resultado da pesquisa Bússola da Inovação 2019, que traz uma série de informações e números sobre como está o nível das indústrias do Paraná no que se refere a inovação. O estudo é realizado a cada dois anos e avalia o grau de esforços, de gestão e os resultados obtidos a partir da implantação de projetos inovadores.

Fonte revelada

No Twitter, o jornalista Glenn Greenwald escreveu ser “nova e verdadeira” a informação da Folha de S.Paulo segundo a qual o hacker Walter Delgatti Neto, suspeito de invadir o celular do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, admitiu à Polícia Federal ser a fonte das mensagens roubadas publicadas pelo site de Glenn Greenwald.

Sem custos

Contudo, Walter Delgatti Neto, o principal acusado de hackear os telefones de Sergio Moro e outras autoridades, tem dito que enviou as mensagens de forma anônima e sem custos.

No lixo

O ministro da Justiça, Sergio Moro, tem avisado as autoridades vítimas de hackers que as mensagens capturadas pelo grupo preso pela Polícia Federal serão destruídas. O presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), João Otávio Noronha, já teria lhe garantido isso por telefone.

Na lista

Moro telefonou a Noronha para comunicar que ele estava na lista dos alvos do grupo preso na última terça-feira (23) pela Polícia Federal. “Recebi pelo ministro Moro a notícia de que fui grampeado. Não tenho nada que esconder, não estou preocupado nesse sentido”, disse o magistrado. “As mensagens serão destruídas, não tem outra saída. Foi isso que me disse o ministro e é isso que tem de ocorrer”, acrescentou.

Só a Justiça

Além de Noronha, outras centenas autoridades tiveram seus celulares atacados pelo grupo, entre elas os presidentes da Câmara e do Senado e ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). O descarte de qualquer material apreendido em operações policiais é uma decisão que cabe à Justiça e só pode ocorrer com decisão do juiz.

Até tu, Bolso…

Até o presidente Jair Bolsonaro teve o telefone hackeado. Mas, ao saber da notícia, ele levou na esportiva: “Não vão encontrara nada que comprometa”.