Informe da redação do dia 17 de julho de 2019

Para tudo!

Após pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, suspendeu todos os processos judiciais que tramitam no País onde houve compartilhamento de dados da Receita Federal, do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e do Banco Central com o Ministério Público sem prévia autorização judicial, ou que foram instaurados sem a supervisão da Justiça. Para agradar um, Toffoli suspendeu quase todas as investigações sobre lavagem de dinheiro no País.

Pra gaveta

Toffoli tomou a decisão em um processo em que se discute a possibilidade ou não de os dados bancários e fiscais do contribuinte serem compartilhados sem a intermediação do Poder Judiciário. Agora, todos os casos que tratam sobre a controvérsia ficam suspensos até que o STF decida sobre a questão. O julgamento pelo plenário está marcado para novembro.

Embaixador

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) já está decidido sobre a indicação do filho Eduardo para o cargo de embaixador do Brasil em Washington: “Da minha parte, está definida [a indicação]”. Após reunião ministerial, ontem (16) de manhã, o presidente disse que conversou com Eduardo e que “é uma tremenda responsabilidade”. Para conseguir o cargo, Eduardo deverá ser sabatinado e aprovado em uma comissão no plenário do Senado.

Se Deus quiser…

À tarde, Bolsonaro pai voltou ao assunto. Durante a posse do presidente do BNDES, Gustavo Montezano, Jair Bolsonaro afirmou que, “se Deus quiser”, Eduardo vai ser embaixador “na maior potência do mundo”.

Portal Tabaco

Em Três Barras, o prefeito Hélio Bruning organizou uma homenagem para José Ida de Lima, conhecido como Tabaco, que faleceu em maio em um acidente. A pedido da família, ele será eternizado em um espaço público e haverá uma passeata para inaugurar o “Cemitério Municipal José Ida de Lima – Tabaco”. É que Tabaco dedicou a vida a cuidar do local, plantou flores e fazia os consertos necessários.

Biometria

O Fórum Eleitoral de São Miguel do Iguaçu informa que estará em funcionamento nos dias 20 de julho (sábado) e 25 de julho (feriado municipal), das 9h às 16h, para atender os eleitores para recadastramento biométrico. O eleitor também pode agendar o atendimento no site www.tre-pr.jus.br.

Ressarcimento

O deputado Luciano Ducci (PSB) apresentou projeto de lei que garante o reembolso integral em caso de cancelamento de compra de passagem áreas, sempre que solicitado em até sete dias de antecedência do voo. Difícil é ver isso virar lei.

Lei Seca

Os brasileiros afirmam que os motoristas diminuíram a ingestão de bebida alcoólica após a vigência da Lei Seca. Para 59,4%, os motoristas estão bebendo menos, 30% afirmaram que a situação está igual e para 5,6%, é maior o uso do álcool pelos motoristas. Os dados são do Instituto Paraná Pesquisas que entrevistou 2.946 pessoas de 164 cidades em 26 estados mais o Distrito Federal entre os dias 6 e 9 de julho.

Comissão de cassação é suspensa

O desembargador Carlos Mansur Arida, do Tribunal de Justiça do Paraná, suspendeu liminarmente os trabalhos da comissão processante da Câmara de Quedas do Iguaçu que apura supostos atos irregulares praticados pela prefeita Marlene Revers e analisa seu pedido de cassação. O desembargador aceitou argumentos da defesa da prefeita, que alega a existência de nulidades decorrentes de suposto impedimento do presidente da Comissão Processante, o vereador Ivar Antônio Lins Eleuterio, sob o argumento de que ele teria cometido ato de corrupção passiva. O desembargador determina que o processo fique suspenso até que seja definido um novo presidente à comissão processante. O vereador nega qualquer irregularidade.