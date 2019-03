Informe da redação do dia 09 de março de 2019

Bolsonaro na China

Em encontro com o embaixador da China, Yang Wanming, o presidente da República, Jair Bolsonaro, aceitou convite para fazer uma visita oficial ao País, principal parceiro comercial do Brasil, ainda este ano. Bolsonaro também falou ao embaixador que quer manter o “melhor relacionamento possível” com a China. A conversa ocorreu durante cerimônia de entrega de credenciais a embaixadores na manhã dessa sexta-feira, no Palácio do Planalto. Como já tem muitas viagens marcadas no primeiro semestre, “talvez” a viagem à China ocorra apenas no segundo semestre. Antes, o presidente vai aos Estados Unidos, ao Chile e a Israel.

Dias melhores

Após o encontro, o presidente disse à imprensa que a relação entre Brasil e China “vai melhorar com toda a certeza”. “Queremos nos aproximar do mundo todo, ampliar nossos negócios, abrir novas fronteiras e assim será o nosso governo. Essa foi a diretriz dada a todos os nossos ministros”, declarou Bolsonaro.

Bom para nós

A agroindústria do oeste e do sudoeste paranaense agradece, porque a China é um grande comprador, especialmente de frango.

BPC fora

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quer que as mudanças no BPC (Benefício de Prestação Continuada) fiquem fora da proposta da Reforma da Previdência (PEC 6/2019): “A gente tem que tomar cuidado para não incluir algo que, do ponto de vista fiscal, é nulo e do ponto de vista político pode ser mortal para a reforma”.

Qualificação

A CNM (Confederação Nacional de Municípios), em parceria com a AMP (Associação dos Municípios do Paraná), convida prefeitos e servidores municipais para o Seminário de Qualificação: Consórcios. O evento será dias 18 e 19 de março, no auditório da Celepar, em Curitiba.

Fiscalização

O Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) terá agenda cheia na próxima semana em Foz do Iguaçu. De 11 a 15 de março, fiscais percorrem a cidade da fronteira com objetivo de fiscalizar obras e edificações e observar o exercício da profissão. O objetivo é principalmente coibir o exercício irregular da profissão dentro das Engenharias.

Estado da vez I

O governador em exercício Darci Piana se reuniu nessa sexta-feira (8) com 13 cônsules de países da Europa, da Ásia e das Américas. A reunião no Palácio Iguaçu contou ainda com a participação do chefe do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores no Paraná, embaixador Igor Kipman.

Estado da vez II

Piana destacou que o Paraná é o “Estado da vez” para investimentos em infraestrutura e agronegócios e disse que o Estado deve receber um novo ciclo de investimentos nos próximos anos com as concessões de quatro aeroportos e rodovias federais e estaduais, feitas pela União, além de parcerias para absorver tecnologia para a produção de leite, grãos e frangos, e negócios na área de segurança das fronteiras.

Interesses I

Andreas Hoffrichter, cônsul honorário da Alemanha, disse que o Paraná é benquisto pelos investidores internacionais, e mirou os olhos na indústria de energias renováveis. Já a Espanha tem interesse na área de infraestrutura e logística.

Interesses II

O Paraná também se prepara para modernizar a produção de frango e carne vermelha para abrir novos mercados no Oriente Médio e na Europa Oriental, especialmente aos frigoríficos capazes de abater frango no modelo halal, que respeita o ritual muçulmano. Já a República Tcheca quer vacinas veterinárias.

Fundação Lava Jato

A polêmica sobre a fundação Lava Jato tem nove zeros: R$ 2,5 bilhões deve ser o valor do fundo que tem atiçado a turma do contra, revela Evandro Éboli, da Vena. Se criado, a fundação terá receita maior que 5.548 dos 5.561 municípios brasileiros.