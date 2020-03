Informe da redação: Cidade Sustentável, compristas e PTinder

Justiça condena Vitório Revers

O juiz Vitor Toffoli condenou o secretário de Administração de Quedas do Iguaçu, Vitório Revers, à suspensão dos direitos políticos por quatro anos mais multa equivalente a 15 vezes o subsídio recebido no cargo que ocupa desde 2017, quando sua esposa, Marlene, assumiu o comando da prefeitura. Ela foi cassada em dezembro pela Câmara, após investigação da chamada Comissão Processante do Bolo. Conforme a denúncia do Ministério Público, no início de 2017, enquanto secretário de Administração e diretor-presidente da Rádio Municipal FM 92,5 – órgão da Fundação Cultural municipal -, Vitório usava seu programa semanal para atacar quaisquer pessoas que se contrapusessem aos interesses da gestão municipal. Revers havia anunciado sua pré-candidatura a prefeito pelo PSDB, mas sua situação se agravou com a condenação judicial.

Reconhecimento

A Prefeitura de Nova Santa Rosa recebeu dois Selos Cidade Sustentável Oeste Paranaense. O selo é reconhecimento aos projetos Educação ambiental: Preserve o que é nosso: cuidar é responsabilidade de todos, e Programa União faz a vida (desenvolvido com o Sicredi). A premiação é do 2º Concurso de Boas Práticas Regionais, que teve a participação de mais de 130 municípios, e integra a construção da Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas).

Compristas

A epidemia de coronavírus na China tem afetado diretamente a economia paraguaia, especialmente a fronteira com o Brasil. Em três meses os importados chineses caíram 27%. Os eletrônicos foram os mais atingidos (queda de 50,6%), seguido por brinquedos (-45,7%), informática e telecomunicações (-40%) e veículos (-22%). Com a alta do dólar, a situação é motivo de preocupação.

Emenda impositiva

Em Foz do Iguaçu, a nova unidade de saúde ao lado do antigo Caic, no Porto Meira, vai ficar aberta 24 horas, especialmente devido à epidemia de dengue. A abertura da unidade só foi possível graças a recursos destinados pela Câmara. O valor assegurado por meio de emendas impositivas foi de R$ 998 mil para que a obra se concretizasse.

PTinder

Para pôr fim às fofocas: a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, e o ex-senador Lindbergh Farias estão, sim, namorando. A informação é da colunista Mônica Bergamo (Folha de S.Paulo). O assunto invadiu o Twitter, com referência ao PTinder. Gleisi foi casada com o ex-ministro petista Paulo Bernardo, também paranaense.

Ligue já!

Quem tem mais de 40 anos deve se lembrar dos sorteios pela televisão com o prefixo 0900. Nos anos 90, a Justiça os proibiu por considerá-los nocivos aos consumidores. Ontem o presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória autorizando as emissoras de televisão aberta a distribuírem prêmios por meio de concursos e sorteios. A MP altera uma lei de 1971 que regula a distribuição de prêmios e determina que as empresas que quiserem realizar os sorteios precisam de autorização do Ministério da Economia.

Bate-chapa na Amop

A eleição deste ano do novo presidente da Amop está marcada para 27 de março. A princípio, apenas 14 dos 54 prefeitos poderão concorrer. São os que cumprem o segundo mandato consecutivo e aqueles que não pretendem disputar a reeleição. O presidente que vier a ser eleito exercerá um mandato de menos de um ano, pois nova eleição será feita no início de janeiro 2021. Por enquanto, tudo caminha para bate-chapa: Maripá X Palotina.