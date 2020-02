Fora do calendário da Fórmula 1 desde 2006, admistradores do autódromo de Ímola trabalharam para voltar a sediar um GP da principal categoria do automobilismo mundial. Eles querem substituir a China, que, com os problemas do coronavírus, já adiou seu GP, que estava marcado para o dia 19 de abril. Se o problema se prolongar, a prova poderá ser cancelada.

Relacionado