Iluminação da Avenida Industrial terá 130 lâmpadas LED

Assis Chateaubriand – Os trabalhos da administração municipal de Assis Chateaubriand seguem intensos neste início de 2020 e muitas obras em andamento estão avançando, como a conclusão do projeto de duplicação da Avenida Industrial. Após construção da pavimentação da segunda pista e implantação da sinalização viária, atualmente, os serviços na obra se concentram na instalação da iluminação pública no trecho de quase 1,5 quilômetro.

Na extensa ciclovia, feita toda em pavers e com total acessibilidade para portadores de deficiência e idosos, foram colocados 67 postes que receberão 130 luminárias. Para obter mais eficiência e economia de energia, o governo municipal projetou a implantação de lâmpadas LED (Diodo Emissor de Luz). Elas possuem vida útil muito superior que as incandescentes e fluorescentes, requerem o mínimo de manutenção e sua tecnologia oferece maior eficiência de luminosidade, além de proporcionar uma redução de até 80% no consumo de energia.

Para garantir esse resultado, a prefeitura está investindo R$ 389.991,40, com recursos próprios. O trabalho para instalação está sendo feito pela empresa Alumingá Materiais Elétricos, contratada através de licitação. Ao todo, para duplicação e iluminação da Avenida Industrial, o governo municipal está investindo R$ 1,724 milhão. Desse montante, R$ 1,284 milhão foi financiado pelo governo do Estado e os outros R$ 440 mil foram aplicados pelo Município.