Ilha do Mel recebe etapa do Campeonato Brasileiro de Surf

A Paraná Turismo apoia e etapa do Campeonato Brasileiro de Surf que será realizada na Ilha do Mel, dias 14 e 15 de setembro. Com a supervisão da Associação Brasileira de Surf (Abrasp) e da Federação de Surf do Paraná (FPS), a competição garantirá 3 mil pontos no ranking nacional para o campeão e vai distribuir uma premiação de R$ 30 mil em dinheiro, a maior da história do surf na categoria masculino, no Paraná.

O Eco Ilha Pro Surf 2019 é uma realização da Associação de Surf de Paranaguá (Aspar) e será nível 4 A – considerada a segunda maior pontuação da etapa do Brasileiro de Surf. Participarão atletas de todo o Brasil. O presidente da Paraná Turismo, João Jacob Mehl, ressalta que eventos promovidos no Litoral do Paraná fora da temporada de verão são importantes para fomentar o turismo e incentivar o comércio da região.

“São fundamentais para que o comércio possa se manter. Neste período, se não houver uma competição ou alguma coisa que faça com que as pessoas venham à região, o comércio sofre mais e os investimentos são menores. Proporcionando atividades constantes no Litoral, os proprietários dos imóveis, dos restaurantes e dos hotéis vão consequentemente investir mais”, avalia Mehl.

Apresentado pela empresa Cattalini Terminais Marítimos, o campeonato vai reunir competidores de todo o Brasil. Para João Jacob Mehl, sem o apoio da iniciativa privada não é possível pensar no desenvolvimento do turismo. “O Estado é organizador e incentivador, mas não é patrocinador e todas as atividades precisam de patrocínio. Esses patrocinadores são efetivamente as grandes empresas da iniciativa privada. A nós cabe divulgar, promover e incentivar. Eu diria que sem o empresariado nada acontece”, declarou.

PROGRAMAÇÃO – Durante o evento, será realizada ação ambiental com mutirão de limpeza na Praia de Fora e separação dos materiais recicláveis. Simultaneamente à ação ambiental o público poderá participar de aula de yoga e das atividades da equipe do Serviço Social do Comércio (Ses-PR), como medição da pressão arterial e exames de glicemia.