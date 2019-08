Surfe brasileiro já tem a primeira medalha da história de Jogos Pan

Rio de Janeiro – Os Jogos Pan-Americanos Lima 2019 seguem com intensas disputas até o próximo dia 11, no Peru. A cada dia o Brasil conquista novas medalhas e atletas do País alcançam feitos históricos. Depois de a ginástica artística (melhor campanha) e o taekwondo (a paulista Milena Titoneli se tornou a primeira brasileira campeã da modalidade em Jogos Pan), ontem foi a vez do surfe brasileiro confirmar um feito inédito. A carioca Chloé Calmon garantiu a primeira medalha da história da modalidade para o País ao vencer a argentina Maria Gil Boggan por 12,83 a 9,70.

Amanhã Chloé vai enfrentar a canadense Mathea Dempfle-Olin por uma vaga na final. Invicta na competição, a brasileira do Longboard pode até perder o confronto que terá uma segunda chance de chegar à decisão. E mesmo que perca as duas próximas baterias, o bronze já é dela.

“Já garanti o bronze, mas estou mais confiante e motivada do que nunca a seguir em busca do ouro para o Brasil. Um passo de cada vez, mas em cada bateria que entro, sinto-me mais à vontade com o mais e mais focada. É um sonho trazer essa felicidade para o meu País e para o esporte, em um momento tão histórico para o longboard. Vou dar meu melhor em busca disso [o ouro]”, disse a surfista ao deixar o mar em Punta Roca.