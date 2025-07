Pilotos ArtCon Racing com motivação alta no Velocitta

Curitiba – Os bons resultados conquistados na etapa passada e a chegada em uma das pistas preferidas estão ampliando as motivações de Mathias de Valle e Lucca Zucchini para a etapa da Stock Light que será disputada no próximo fim de semana no Autódromo Velocitta, em Mogi-Guaçu (SP). Enquanto de Valle mira novos pódios para ficar entre os primeiros do campeonato, Lucca celebra a chegada em uma pista que já conhece e teve bons resultados.

“A pista do Velocitta é uma que já tive experiência na F4. Tenho boas memórias na pista com boas qualificações como um P2 na primeira etapa do ano passado, um pódio depois de rodar e cair para trás no começo da corrida em 2023. Estou motivado para entregar os melhores resultados”, conta Zucchini, que aponta as dificuldades ofertadas pelo traçado. “É uma pista muito técnica e muito extrema onde a linha do limite do que pode ser feito ao erro é muito tênue o tempo todo”.

Também reconhecendo que a pista traz poucos pontos para ultrapassagens e um ritmo diferente de prova, Mathias de Valle aposta no classificatório da sexta-feira para definir as estratégias para as três provas.

“É uma pista exigente e de difícil ultrapassagem. Então, fazer um bom classificatório é fundamental para ampliar as chances de vitória e de conquistar o máximo de pontos”, destaca o quarto colocado do campeonato.