FC Cascavel inicia semana decisiva com jogo-treino entre equipe principal e Sub-20

Cascavel - A equipe profissional do FC Cascavel iniciou a semana de trabalho com um jogo-treino diante do time Sub-20 dos Piás do Ninho, finalistas do Campeonato Paranaense da categoria. A atividade teve como objetivo dar ritmo de jogo ao elenco e avaliar o desempenho dos atletas, num momento crucial para o clube, que vive decisões importantes tanto no profissional quanto na base.

No último fim de semana, a Serpente conquistou uma vitória importante sobre o Cianorte, no Estádio Olímpico Regional, em jogo válido pela 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Cascavel retornou ao G4 do Grupo A7, mantendo-se firme na luta pela classificação à próxima fase da competição com apenas dois jogos restantes na primeira fase.

Piás do Ninho na Final do Paranaense Sub-20

Já os Piás do Ninho vivem um momento histórico. No último domingo (13), o Sub-20 do Cascavel eliminou o Coritiba nos pênaltis e garantiu, pela primeira vez, vaga na grande final do Campeonato Paranaense da categoria. Além da possibilidade de conquistar o título estadual, a campanha garante ao clube vagas em três competições de destaque: Copa São Paulo de Futebol Júnior, Copa do Sul e a inédita participação na Copa do Brasil Sub-20.