Paratletas de Cascavel se destacam em competições nacionais no 1º semestre

Cascavel e Paraná - O primeiro semestre de 2025 foi marcado por grandes conquistas para o paradesporto de Cascavel. Atletas do Município participaram de importantes competições nacionais em diversas modalidades, garantindo pódios e resultados expressivos que reforçam a força da cidade no cenário paralímpico brasileiro.



No Handebol em Cadeira de Rodas, a equipe cascavelense disputou o Campeonato Brasileiro da modalidade, realizado em São Paulo. Já no Basquete em Cadeira de Rodas Sub-23, os representantes da cidade alcançaram a honrosa 4ª colocação no Campeonato Brasileiro, realizado em Niterói (RJ).



Outro destaque foi a equipe masculina de Goalball, que subiu ao pódio em duas oportunidades: conquistou o 3º lugar na Copa Sul de Goalball e repetiu o feito no Regional Sul da modalidade.



O atletismo também registrou participações em competições de alto nível. Os atletas estiveram presentes no Meeting Paralímpico Loterias Caixa, em Curitiba (PR), no Campeonato Brasileiro de Atletismo da CBDI, além do Open Internacional da CBDI, ambos realizados em São Paulo (SP). Nessas disputas, os cascavelenses somaram bons resultados e reforçaram o nome da cidade entre os melhores do Brasil.



Na natação, Cascavel esteve representada no Meeting Paralímpico Loterias Caixa, em Curitiba, além da 1ª Fase Nacional do Circuito Loterias Caixa, com resultados positivos que mostram a evolução da modalidade no Município.



Já no Parataekwondo, Cascavel foi campeã geral de parapoomsae no Sul Brasileiro, consolidando seu protagonismo regional. Na Paracanoagem, os atletas brilharam na Copa Brasil da modalidade, realizada em Curitiba, e também garantiram um excelente 2º lugar no Campeonato Brasileiro de Maratona.