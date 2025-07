STOCK CAR: Muggiati prevê superação no Velocitta

Curitiba – A quarta etapa da Stock Car será disputada no próximo fim de semana no Autódromo do Velocitta, na região de Mogi-Guaçu (SP) após a realização de testes coletivos para o desenvolvimento dos novos carros que estão sendo utilizados a partir desta temporada. Para o paranaense Zezinho Muggiati, da equipe Car Racing Sterling, a batalha por pontos será ainda mais acirrada por conta de uma penalização sofrida na etapa anterior.

“São 10 posições no grid da corrida Sprint. Isso pega um pouco, porque torna o classificatório ainda mais importante. Estamos com a motivação boa, equipe alinhada e vamos fazer um bom fim de semana para manter o bom desempenho que o time tem até agora”, afirmou o curitibano que acelera o Toyota Corolla Cross com as marcas do Grupo Potencial, ⁠Grupo Vellore – foxlux/Famastil, ⁠Paybrokers, ⁠Apostou, ⁠Philco, ⁠Sigraweb, ⁠Engepeças, ⁠Prefeitura Municipal de Curitiba, ⁠Sanepar, ⁠Copel, ⁠Carraro Cidadania, ⁠GCF Transportes, Branding Partners, ⁠The Basement e ⁠Hozz. O piloto paranaense também recebe incentivos através do Proesporte – Lei Estadual de Incentivo ao Esporte – Paraná – Governo do Estado – Secretaria do Esporte.

Com 81 pontos no campeonato, Muggiati acredita que o traçado do interior paulista pode trazer bom pontos.