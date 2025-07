Mathias de Valle quer muitos pontos no Velocitta

Esportes

Rio Verde (GO) recebe elite do Brasileiro de velocidade na terra

Cascavel e Paraná - Categorias Autocross e Turismo Cross prometem boas disputas no Acelera RioVerdeGO A cidade de Rio Verde (GO) vai acelerar forte nos próximos dias com a realização dasegunda etapa do Autocross Brasil 2025 e a aguardada etapa única do TurismocrossBrasil. O evento acontece nos dias 17, 18 e 19 de julho, com […]