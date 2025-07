Rio Verde (GO) recebe elite do Brasileiro de velocidade na terra

Categorias Autocross e Turismo Cross prometem boas disputas no Acelera RioVerdeGO

A cidade de Rio Verde (GO) vai acelerar forte nos próximos dias com a realização da

segunda etapa do Autocross Brasil 2025 e a aguardada etapa única do Turismocross

Brasil. O evento acontece nos dias 17, 18 e 19 de julho, com uma programação intensa e

muitas emoções na pista. Para o público presente, teremos arquibancada, praça de

alimentação, sorteios de brindes durante o evento e, o melhor de tudo: entrada gratuita!

O palco das disputas será o Autódromo Acelera RioVerdeGo, que conta com uma pista

de 1.700 metros de extensão, desafiando pilotos com suas curvas técnicas e trechos de

alta velocidade, garantindo o espetáculo dentro e fora das pistas.



No Autocross, os pilotos voltarão a ser o centro das atenções, agora em um novo desafio

com as provas noturnas. O grid conta com 30 pilotos inscritos, incluindo campeões,

promessas e estreantes. A quinta-feira (17) será dedicada exclusivamente aos treinos livres,

preparando pilotos e equipes para as disputas oficiais que acontecerão nas noites de sexta

(18) e sábado (19).



Além da segunda etapa do Autocross, o público poderá acompanhar a decisão do

Turismocross Brasil 2025, que será realizada pela primeira vez em Rio Verde. No

Turismocross, o espetáculo fica por conta dos tradicionais carros de rua como por exemplo

o popular Gol, que ganham uma configuração de competição e proporcionam grandes

disputas na pista de terra.



Ao todo, serão 25 pilotos inscritos no Turismocross, incluindo uma dupla e 24 carros,

representando 8 estados brasileiros: Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande

do Sul, Paraná, Goiás, Mato Grosso e Rondônia. A diversidade de regiões reforça o

crescimento e o prestígio nacional da categoria.



Ambas as provas poderão ser acompanhadas no YouTube, pelo canal VNT BRASIL TV. Na

noite de sexta-feira (18), os apaixonados por velocidade também poderão assistir à primeira

prova do Autocross Brasil pela TV por assinatura, no BandSports.



A promessa é de arquibancadas cheias, disputas emocionantes e muita adrenalina para o

público que acompanhará mais esse grande capítulo da temporada 2025.