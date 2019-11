Iguaçuense conquista a “tríplice coroa” no atletismo dos Escolares da Juventude

Foz do Iguaçu – Ninguém venceu mais provas do que Érica Geni Barbosa no atletismo dos Jogos Escolares da Juventude Blumenau 2019. Com três ouros, ela e o também paranaense Pedro Luiz Tombolim, de Cornélio Procópio, foram os principais destaques da modalidade disputada na pista recém-inaugurada de Timbó (SC).

Érica levou a melhor nos 200m e 400m e Pedro venceu os 400m e 800m, além de terem feito parte do revezamento 4x400m do Paraná.

Representando o Colégio Betta, de Foz do Iguaçu, Érica já tem no currículo resultados expressivos em competições nacionais e internacionais, sempre nos 400m: o título brasileiro sub-18; o vice-campeonato brasileiro sub-20; o ouro no último Mundial Escolar, em Split (Croácia); e a quarta colocação nos Jogos Olímpicos da Juventude Buenos Aires 2018.

“Estou me despedindo dos Jogos Escolares da Juventude tendo melhorado a minha marca deste ano nos 200m rasos. Estou muito feliz com os resultados”, disse a atleta do Instituto de Atletismo de Foz do Iguaçu, projeto apoiado pela Itaipu Binacional, por meio da Divisão de Iniciativas de Responsabilidade Social, e que pretende cursar fisioterapia já a partir do próximo ano.

Em Buenos Aires 2018, em sua primeira experiência olímpica, Érica chegou à competição com o 14º melhor tempo do mundo e terminou com o quarto lugar no ranking.