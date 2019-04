Ibema reforça liberações de projetos e de parcerias no Estado e União

Ibema – Com a alternância dos governos nas esferas federal e estadual, Adelar Arrosi vem de uma peregrinação recente, por Brasília e Curitiba. “Sigo empenhado em pedir, praticar o famoso ‘pires na mão’, cobrar e mostrar as autoridades a necessidade de atender projetos importantes para a nossa comunidade. Estou fazendo a minha parte, com total empenho, dedicação e responsabilidade que o oficio da função eletiva me incumbe”, afirma o prefeito, que está em seu terceiro mandato.

O prefeito Adelar Arrosi (PSDB) protocolou e revisou com os ajustes necessários diversas solicitações de parcerias e da participação da União e do governo do Estado em projetos estratégicos para o futuro de Ibema. “São reivindicações que, se devidamente liberadas, representam muitos milhões em investimentos, soma capaz de melhorar em muito a realidade local”, afirma o gestor.

No governo federal, o prefeito protocolou as seguintes solicitações: MEC/FNDE, ampliação da Escola Otávio Simone no valor de R$ 1,5 milhão, aquisição de ônibus urbano R$ 274 mil, aquisição de ônibus rural R$ 358,6 mil, compra de material didático, R$ 56 mil. No Ministério da Saúde, os pedidos são: academia de saúde R$ 125 mil, custeio, equipamentos e reforma do hospital municipal R$ 250 mil (FNS).

Adelar Arrosi apresentou as seguintes reivindicações ao Ministério do Turismo: construção da segunda etapa do lago municipal, no valor de R$ 1,013 milhão, pista de caminhada e três projetos para infraestrutura turística, que ultrapassam outros R$ 1,5 milhão.

Os projetos apresentados pelo prefeito na Funasa são: saneamento básico urbano, rede de esgoto, projeto executivo com a empresa Ecossol para finalizações e implantações – projeto executivo em elaboração final, valor exato dependendo da finalização do projeto, estimativa do investimento cerca de R$ 16 milhões; saneamento Água Potável em Linha Cristópolis R$ 998 mil.

O prefeito tem projeto protocolado no valor de R$ 3 milhões aguardando resposta do Ministério da Ciência e Tecnologia. Os recursos serão investidos em um parque tecnológico.

No Ministério da Agricultura, os pedidos são: R$ 950 mil para aquisição de máquinas e equipamentos agrícola, R$ 800 mil para aquisição de caminhões com caçamba basculante, R$ 800 mil para pavimentação com pedras poliédricas, R$ 4 milhões para obras de pavimento em estradas rurais e R$ 600 mil a obras de engenharia civil.

No Ministério do Esporte, o prefeito tem protocolada a solicitação de R$ 2,6 milhões; outro pedido é no valor de R$ 250 mil para a construção de uma pista de skate e de outros R$ 280 mil para a reforma de espaços esportivos.

Estado

O prefeito Adelar Arrosi fez apresentação e protocolo de diversas solicitações ao governo estadual e que também aguardam liberação. Na Secretaria da Saúde são: reforma do hospital R$ 250 mil, custeio, equipamentos e ampliação de UBS R$ 250 mil.

Na Sedu/Paranacidade, os protocolos somam R$ 3.8 milhões para pavimentação, infraestrutura urbana e edificações de estruturas (entre emendas e financiamentos previstos para o exercício de 2019).

Na Secretaria da Agricultura os protocolos são projetos de pavimentação rural (pedras poliédricas) R$ 1 milhão. Compra de equipamentos agrícolas e veículos no valor de R$ 250 mil. Na Secretaria do Esporte e Lazer, implantação de um parque infantil, estimado em R$ 120 mil.

Já na Secretaria da Família e Desenvolvimento Social são R$ 240 mil para a compra de veículo adaptado às pessoas com deficiência e outros R$ 145 mil do FIA (Fundo para a Infância e Adolescência). Na Seil/DER, as solicitações são para a liberação de material fresado, vigas/pontes e implantação de sinalização viária.

Na Cohapar o prefeito de Ibema tem uma reivindicação para a construção de 80 casas populares. E na Copel estão em andamento solicitações no valor de R$ 900 mil para projeto de iluminação pública, substituição das lâmpadas por LED. Projeto de arborização urbana.

Paralelo a tudo isso, Adelar Arrosi estuda propostas de financiamentos para estruturas no Município oferecidas pelo BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul).

Persiste empenhado em viabilizar a volta das atividades da Fábrica de Papel, parada desde 2015.