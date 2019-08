Iapar promove curso de viticultura na região Oeste

O Iapar (Instituto Agronômico do Paraná) promove nesta terça-feira(13) o curso sobre vitivinicultura, no Polo Regional de Pesquisa de Santa Tereza do Oeste, a 25 quilômetros de Cascavel. O evento vai abranger questões teóricas e práticas vinculadas a novas tecnologias na cultura da videira.

De acordo com a pesquisadora Alessandra Detoni, a proposta do curso é difundir tecnologias que sejam úteis para produtores rurais de uva. “Vamos explicar como deve ser feita desde a implantação do pomar até a colheita dos frutos”, explica.

A pesquisadora acrescenta que o Governo do Paraná criou um plano estratégico para fortalecimento e ampliação da cadeia da vitivinicultura paranaense. Dentre os três grupos de trabalho encarregados do plano, um deles é de pesquisa e assistência técnica, do qual o Iapar e a Emater fazem parte.

Os objetivos são criar uma rede estadual de pesquisa em viticultura; promover a capacitação de técnicos e produtores; e colaborar na organização dos produtores em cooperativas e associações para possibilitar formas mais vantajosas de comercialização das mercadorias e compra de insumos. “Esse curso já faz parte das ações do plano por meio da difusão e transferência de tecnologia”, salienta Alessandra.

Além dela, fazem parte do grupo pelo Iapar o pesquisador Sérgio Carvalho, um dos precursores das pesquisas sobre fruticultura, como a uva, no Paraná. Além de uma carreira internacional nos estudos das frutas, o pesquisador contribuiu para que o Estado se tornasse um grande produtor de culturas como citros, uva e banana ao realizar o zoneamento agrícola.

No curso, Carvalho vai trazer um panorama da fruticultura no Estado, com destaque para a videira. Na programação também estão palestras com Alessandra Detoni, com o agrônomo da Emater Célio Potrich e a técnica em alimentos Andressa Marca.

O curso é promovido pelo Iapar em parceria com Itaipu Binacional, Prefeitura Municipal de Santa Tereza do Oeste, Biolabore e Fapeagro.

Serviço

Curso sobre Viticultura

Data: 13 de Agosto (terça-feira)

Horário: das 8h às 17h

Inscrições e informações: Prefeitura Municipal de Santa Tereza do Oeste (Secretaria de Agricultura / (45) 3231-1122)

Local: Estação Experimental do Iapar em Santa Tereza do Oeste (BR 163 – Km 188)