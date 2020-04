HUOP receberá R$ 10,4 milhões em investimentos do Governo do Paraná

O governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, realiza uma visita técnica no HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) nesta sexta-feira (24), e anuncia repasses financeiros para o enfrentamento da covid-19. Será autorizado o repasse de até R$ 8,4 milhões, no período de seis meses, para ampliação de 30 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 32 leitos de enfermaria. Também será anunciado o investimento de R$ 2 milhões para compra de equipamentos.

O HU de Cascavel é referência no atendimento de pacientes com suspeita da covid-19 na região Oeste, e adequou o espaço da Ala de Queimados, com capacidade de até 32 leitos, para o atendimento. A Ala covid-19 do HUOP tem até o momento instalados 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 20 leitos de enfermaria.