HANDEBOL | Campeonato Brasileiro é realizado em Cascavel

Com a presença de nove equipes de quatro estados, teve início ontem (12) em Cascavel o Campeonato Brasileiro de Handebol, da categoria adulta. Três partidas abriram a programação que está sendo desenvolvida toda no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto. A tabela de jogos precisou ser refeita porque o time do Rio de Janeiro, o Vikings/Campos/Universo, no masculino, deixou a competição antes do início. Nesta quarta-feira (13), a rodada será aberta com dois jogos femininos: Sport/PE x Cascavel, às 16h, e Clube Português/PE x Guarulhos/SP, às 18h – o Bola na Mão/Julia Nunes/Teresina/PI folga. À noite, às 20h, o duelo entre as equipes masculinas de Clube Português e Londrina encerra a rodada – o Sport e Cascavel folgam. O Brasileiro de Handebol seguirá até sábado em Cascavel.