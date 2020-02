Hackathon vai se estender por mais de 36 horas

Mais de 36 horas de trabalho ininterrupto para encontrar soluções criativas a desafios que rondam as propriedades rurais. É isso o que fazem os 75 inscritos das 15 equipes do hackathon, a maratona de computação do Show Rural Digital, atração do Show Rural Coopavel que acontece nesta semana em Cascavel, no Oeste do Paraná. Os trabalhos foram iniciados às 9h de segunda-feira e deverão estar concluídos apenas na noite desta terça.

Dezessete desafios foram apresentados às equipes, todos ligados a problemas relatados por produtores rurais e elaborados para a prova com a contribuição de instituições parceiras dos organizadores da disputa. “A equipes são multidisciplinares para que a leitura e busca de soluções ocorra de maneira abrangente”, informa o coordenador do SRD José Rodrigues da Costa Neto.

Já é possível saber algumas ideias colocadas em prática pelos participantes. Um dos grupos desenvolve ferramenta voltada a orientar o produtor rural sobre o melhor momento de colheita da soja, a partir do ponto de maturação do grão. Outra aprofunda questões ligadas à análise de solo e outra ainda busca apurar estudos sobre qualidade de água e quantidade de peixes em tanques artificiais destinados à piscicultura.

Um júri especialmente formado vai analisar os trabalhos, que farão apresentações e defesas a partir de pitches. Os critérios de avaliação são inúmeros e rigorosos, tudo para que os melhores sejam os escolhidos. A equipe campeã ganhará como prêmio uma viagem internacional a um dos badalados ecossistemas de inovação (no ano passado a Avetop, campeã do desafio, faturou viagem ao Vale do Silício, nos Estados Unidos), e a segunda e terceira colocadas ganharão valores em dinheiro. Os facilitadores e monitores do hackathon são da Acic Labs, Fiep, Senai e Sebrae.

Cooperado

Um dos critérios na formação das equipes é que cada uma tivesse um cooperado da Coopavel, preferencialmente filho de agricultor, como integrante. “Justamente para incentivar nossos cooperados a entender a dimensão assumida pelos avanços na tecnologia no cotidiano de suas propriedades”, diz o presidente Dilvo Grolli. O Show Rural Digital tem outras atrações, como Boot Camp (grupos de investimento com interesses em startups), Vila Startup, Fórum de Inovação Iguassu Valley Connet Show, Fórum de TI de Cooperativas do Brasil e Paraguai e UPL Flying Arena, ambiente utilizada para testes e demonstrações de drones, rovers e veículos movidos a combustíveis alternativos.