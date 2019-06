Gustavo Montezano assume BNDES

Brasília – O economista Gustavo Montezano é o novo presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social). Montezano já ocupava cargo no governo como secretário especial adjunto de Salim Mattar, que controla a Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia, e era um dos nomes mais cotados para assumir o posto antes ocupado por Joaquim Levy.

Ele é mestre em Economia pela Faculdade de Economia e Finanças do Ibmec-RJ e graduado em Engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia (IME-RJ) e foi sócio-diretor do BTG Pactual, ficando responsável pela área de crédito corporativo e estruturado.