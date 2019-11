Grupo inicia trabalho contra borrachudos

O Comitê Gestor para o controle dos borrachudos em Cascavel realiza nesta terça-feira (26), às 8h, na Casa de Retiros (BR-467, KM 99), a entrega do projeto de controle de borrachudos nas mãos dos agricultores do Distrito de Sede Alvorada. Serão entregues a forma de aplicação e dos produtos, além de já iniciar o trabalho de controle nos rios.

O grupo de trabalho é formado por diversas entidades, entre elas o Sindicato Rural de Cascavel, a Prefeitura de Cascavel e secretarias, a Unioeste, o Emater e o Comder (Conselho de Desenvolvimento Rural de Cascavel).

O foco é na aplicação do BTI, produto de controle biológico do borrachudo.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Wagner Yonegura, na reunião serão mobilizados os produtores rurais numa extensão de 25 quilômetros do Rio das Antas, iniciando pelo perímetro urbano.

Projeto-piloto

O projeto-piloto teve como foco o distrito de Sede Alvorada. Se funcionar, será replicado nas demais localidades.

O trabalho começou no início deste ano com o objetivo de encontrar soluções para melhorar a qualidade de vida no campo. Além do incômodo, os borrachudos transmitem doenças.