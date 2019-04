GRUPO B | Cruzeiro e Huracán fazem duelo de opostos

Cruzeiro x Huracán voltam a se enfrentar pela Libertadores nesta quarta-feira, às 19h15, no Mineirão, em duelo válido pela 4ª rodada do Grupo B. Mesmo com os 100% de aproveitamento devido às três vitórias na chave, o técnico Mano Menezes adota cautela para a partida e fez um alerta sobre as dificuldades que a Raposa deve enfrentar durante a o embate, mesmo jogando em Belo Horizonte. “Na Libertadores não tem facilidade. Sabemos que não se pode descuidar e achar que venceu antes da hora, porque a Libertadores não te perdoa em quase nada, não te perdoa grandes erros, em perder na sua casa”, alertou o treinador, que lembrou que no primeiro encontro entre Cruzeiro e Huracán, na Argentina, seus comandados encontraram dificuldades, apenar da vitória por 1 a 0.