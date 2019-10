Grêmio e Bahia se enfrentam em momentos opostos

Porto Alegre – Triclores que em determinado momento da temporada se equivaleram com um futebol ofensivo, ​Grêmio e Bahia se enfrentam em situações distintas nesta noite (16), às 19h15, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Enquanto o time gaúcho conquistou sete dos últimos nove pontos disputados na competição, a equipe baiana obteve apenas um. Assim, o Imortal ingressou no G6 e o Tricolor de Aço caiu para a oitava colocação. Ainda assim, Grêmio e Bahia estão separados por apenas três pontos.

Para este confronto direto por vaga na Libertadores, o técnico Renato Gaúcho mandará força máxima a campo. Com os retornos de Léo Moura, Kannemann, Everton e Matheus Henrique, o Grêmio terá a equipe titular em campo pela última vez antes da semifinal da Libertadores com o Flamengo, marcada para a próxima quarta-feira (23).

No Bahia, o técnico Roger Machado não conta com os laterais Nino e Moisés, mas sim com a volta do atacante Artur, que cumpriu suspensão no final de semana.