Grêmio bate o Athletico-PR e abre vantagem nas semis da Copa do Brasil

Imortal em vantagem na briga por uma vaga na decisão da Copa do Brasil 2019. Na noite desta quarta-feira (14), Grêmio e Athletico-PR ficaram frente a frente pelo jogo de ida das semifinais. Com casa cheia, o Tricolor fez valer o mando de campo e conquistou uma vitória por 2 a 0. André e Jean Pyerre fizeram os gols do triunfo gaúcho.

O segundo e derradeiro encontro entre as equipes será no dia 4 de setembro, na Arena da Baixada, em Curitiba. Confira a tabela completa da Copa do Brasil!

O jogo

Jogando em casa, o Grêmio pegou carona no embalo da torcida e montou uma blitz no ataque durante os primeiros minutos do confronto. Logo aos cinco, Cortez experimentou o chute da intermediária, que parou nas mãos do goleiro Santos. Na sequência, Everton foi quem apareceu para o Tricolor. O camisa 11 fez boa jogada individual já dentro da área e bateu colocado, mas sem muita direção. A pressão gaúcha não deu trégua e, aos 23, surtiu efeito. Everton recebeu passe na esquerda e cruzou na cabeça de André, que sem hesitar testou firme direto para o fundo das redes: 1 a 0.

O gol não acomodou o Imortal que continuou no campo ofensivo e, quatro minutos depois, André teve mais uma chance pelo alto, mas dessa vez Santos fez a defesa. No lance seguinte, o Furacão enfim respondeu. O próprio goleiro rubro-negro ligou o contra-ataque e Rony finalizou cruzado levando perigo ao gol de Paulo Victor. Querendo aumentar a vantagem, o Grêmio voltou a criar com Maicon e Geromel. Minutos antes do intervalo, o Athletico quase chegou ao empate com Marcelo Cirino. O atacante tabelou com Marco Ruben, chegou livre para finalizar e viu a bola passar tirando tinta da trave.

Na etapa complementar, o Rubro-Negro tentou controlar o ritmo do jogo, mas aos poucos o Tricolor colocou ordem na casa e, aos 26, ampliou a contagem. Jean Pyerre cobrou falta com perfeição, não deu chances para o goleiro do Furacão e saiu para o abraço: 2 a 0. Três minutos depois, os gaúchos chegaram mais uma vez. Alisson saiu em velocidade, invadiu a área e limpou a marcação, mas na hora de bater errou o alvo. Tentando uma reação final, o Athletico assustou após finalização de Rony. Nos últimos minutos, Tardelli teve boa oportunidade para fazer o terceiro do Imortal, mas mandou pela linha de fundo. Nada que estragasse a festa tricolor na Arena. Fim de jogo e vantagem gremista assegurada.