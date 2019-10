Governo de Cafelândia desenvolve ações para a campanha Outubro Rosa

Cafelândia – Em apoio ao Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama, o governo de Cafelândia, por meio da Secretaria de Saúde, está desenvolvendo ações disponibilizando preventivos em horários especiais, orientações e outros cuidados.

O prefeito Dr. Franus destaca a importância da campanha: “Todos os anos a Secretaria de Saúde se prepara para atender todas as mulheres do nosso município durante o mês de outubro, então, este ano não será diferente. Elas devem procurar as unidades de saúde para se informar sobre os exames precisos para a prevenção do câncer de mama. Os nossos servidores estão prontos para recebê-las e orientá-las”.

Neste fim de semana, durante o evento do CTG Chão Sagrado, uma equipe da saúde estará no Ginásio de Esportes Severino Pasquali preenchendo os pedidos de mamografia para as pacientes de Cafelândia, passando orientações e aferindo a pressão.

A secretária de Saúde, Oldair Allgayer, convida todas as mulheres para participarem do evento: “Estaremos no ginásio no sábado e no domingo atendendo todas as mulheres de Cafelândia. Deixo aqui o meu convite para passarem na nossa barraca e deixar o nome para o exame de mamografia. A prevenção é muito importante, portanto, não deixem de participar das nossas ações do Outubro Rosa”, destaca Oldair.

Dia D

O Dia D do Outubro Rosa e também do Novembro Azul (mês de prevenção ao câncer de próstata) serão realizados juntos no dia 26 de outubro no Centro de Saúde. Todos estão convidados para participar!

CRONOGRAMA DE PREVENTIVO

(Horário especial das 18h às 20h)

Benjamim Antônio Motter

Segundas-feiras (dias 7, 14 e 21)

Alvorada

Terças-feiras (dias 8, 15 e 22)

Pioneiros

Terças-feiras (dias 8, 15 e 22)

Centro Norte

Dias alternados (7, 15 e 23)

Centro de Saúde (08/10 e 15/10)

Central Santa Cruz (15/10)