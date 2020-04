Governador Ratinho diz que Paraná recebe Moro de braços abertos

Pouco depois do anúncio de exoneração de Sergio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o governador Ratinho Junior divulgou nota de apoio ao ex-juiz da Lava Jato: “Sergio Moro é o maior paranaense da história recente, orgulha o nosso Estado e o Brasil. Como juiz e como ministro, ajudou a combater a corrupção em nosso país. Lamento muito a sua saída do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas tenho certeza de que ele vai continuar contribuindo com a nação em outros desafios”, e acrescentou: “O Paraná te recebe de braços abertos”.

