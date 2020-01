Gol inicia voo direto entre Foz do Iguaçu e Salvador

Dois dos principais destinos turísticos do Brasil podem ser visitados em pouco mais de três horas de viagem. A Gol Linhas Aéreas iniciou no último sábado (04), o primeiro voo extra direito nesta alta temporada entre Foz do Iguaçu, onde estão localizadas as Cataratas do Iguaçu, e Salvador, capital da Bahia, que conta entre as atrações, a beleza das praias.

O voo G39034, da Gol Linhas Aéreas, decolou no sábado, às 21h52, e pousou exatamente às 1h, no Aeroporto Internacional Deputado Luis Eduardo Magalhães, em Salvador. A aeronave Boeing 737 partiu de Foz do Iguaçu com 147 passageiros

Na madrugada de domingo (5), o voo G39035 decolou 1h49 do terminal baiano e chegou às 5h05 no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. 153 passageiros vieram a bordo do Boeing 737 para visitar os atrativos turísticos do Destino Iguaçu.

A rota faz parte do pacote de voos extras anunciados recentemente pela Gol. A diferença é que a companhia aérea decidiu prolongar a operação deste ano em Foz do Iguaçu até 12 de abril, o que demonstra confiança na demanda da nova rota.

“Os baianos são apaixonados por Foz do Iguaçu e os iguaçuenses, assim como os argentinos e paraguaios aqui da região trinacional, aproveitam o voo para curtir férias na Bahia. Acreditamos que esse voo tem potencial para permanecer como regular após a alta temporada”, afirmou o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

As saídas do aeroporto iguaçuense ocorrem sempre aos sábados, a partir das 21h55 com horário de pouso previsto às 1h05 no aeroporto Dep. Luis Eduardo Magalhães, em Salvador. As partidas da capital baiana acontecem aos domingos, a partir 02h05 e chegada prevista às 5h25 na Terra das Cataratas.

As viagens entre os dois destinos serão realizadas pelo Boeing 737, com capacidade para 189 passageiros em classe única. A empresa anunciou que as tarifas de ida e volta possuem um valor a partir de R$ 609, já com taxas inclusas.

Os bilhetes já estão disponíveis para compra em todos os canais de vendas da empresa – aplicativo e site (www.voegol.com.br), nas lojas VoeGOL e nas agências de viagem.