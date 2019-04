Gol anuncia cinco novos voos para Foz do Iguaçu

A Gol Linhas Aéreas confirmou cinco novos voos para Foz do Iguaçu. As operações serão realizadas entre os meses de julho e agosto com o objetivo de atender a grande procura de viajantes pelo destino no período de férias.

Malha de voos extras ainda vai crescer, pois falta definir os voos diretos para capitais do Nordeste. Ao todo, já são 402 voos extras da companhia confirmados para os meses de julho e agosto, o que representa mais de 60 mil novos assentos diários para o destino.

” A Gol investe em Foz do Iguaçu porque é um destino de fluxo turístico contínuo e crescente, afirma Cláudio Neves Borges, diretor institucional da Gol Linhas Aéreas.

Os novos voos partem dos aeroportos de São Paulo, do Rio de Janeiro e Curitiba. Da capital paulista, principal emissivo para Foz do Iguaçu, serão três novos voos diários, sendo dois novos voos do aeroporto de Congonhas e um novo voo do aeroporto de Guarulhos. No total, a Gol terá três voos diários de Congonhas e quatro diários a partir de Guarulhos.

Do Rio de Janeiro, serão dois novos voos, totalizando cinco operações do aeroporto do Galeão para a Terra das Cataratas. Desses, três voos serão diários, um seis vezes por semana e outro uma vez semanal.

“Com ampliação da malha a partir do Galeão, a Gol assume o lugar da Avianca, que deixou de operar naquele aeroporto e era uma importante conexão com mercados internacionais e com estados do nordeste”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

O secretário acredita que o voo extra do Galeão se tornará definitivo após esse período, preenchendo espaço que era ocupado pela Avianca. Nos próximos dias, a Gol também anunciará a disponibilidade de voos extras do Nordeste até Foz do Iguaçu, informa.

“Os novos voos atendem nossas metas e expectativas de continuar crescendo nos principais mercados. Com a conclusão da expansão do nosso Aeroporto até o final do ano, abrimos espaço para dobrar o número de voos e passageiros nos próximos 5 anos”, afirma Enio Eidt, presidente do Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do Iguaçu – Fundo Iguaçu.

Horários dos voos

Os voos do aeroporto de Congonhas (SP) com destino a Foz do Iguaçu ocorrerão às 11h30, 13h10 e às 16 horas. O retorno do terminal iguaçuense acontecerá às 13h40, 15h10 e também às 18h05. Já as saídas extras do aeroporto de Guarulhos (SP) serão realizadas nos seguintes horários: 01h20, 09h55, 15h50 e 20h45. No sentido inverso acontecerá às 06h05, 12h10, 18h00 e 23 horas.

O embarque no Galeão (RJ) com destino a Foz do Iguaçu ocorrerá às 00h25, 03h05, 07h15, 15h50 e 21h20. A volta de Foz do Iguaçu para o Rio de Janeiro será realizada às 00h10, 03h15, 05h55, 10h05 e 18h35.

A Gol também confirmou como regular a rota entre Curitiba a Foz do Iguaçu, que passará a contar com seis frequências semanais, exceto aos sábados na vinda e domingo na volta. Saída de Curitiba será sempre às 23h15 com retorno às 05h25.

Os bilhetes estarão disponíveis em breve para compra em todos os canais da companhia – aplicativo e site (www.voegol.com.br), nas Lojas Voe Gol e nas agências de viagem.