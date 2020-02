Giro político Tribuna Hoje de Umuarama: pré-candidato, prévias e reeleição

Apoio

O deputado estadual delegado Fernando (PSL) declarou ontem apoio ao pré-candidato à prefeito de Umuarama, Antonio Caros Fávaro (Progressistas). Em entrevista ao Jornal Tribuna Hoje News ele lembrou que Fávaro já estava em negociação com o diretório municipal do (PSL) desde o ano passado e depois de uma conversa final há algumas semanas, ‘afinaram’ as ideias e seguem juntos na campanha eleitoral 2020, que oficialmente começa em abril.

Prévias

Por outro lado, o deputado também aproveitou o ensejo para afirmar que não será candidato à prefeito. Tanto ele, quanto sua esposa, Angelica Carcel, como vinha sendo cogitado nos bastidores à ‘boca pequena’. “Quando fui procurado por Fávaro, fui questionado por ele se eu tinha compromisso cm algum pré-candidato à prefeitura de Umuarama e disse que não. Disse que meu compromisso seria inicialmente com ele (Fávaro) e também com a população de Umuarama. Afirmei que nem eu quanto minha esposa somos candidatos e não há a intenção do PSL em lançar candidato à prefeitura nestas próximas eleições”, comentou o deputado.

Fatores

O parlamentar lembrou que, entre os fatores que o levaram a apoiar Fávaro, está a experiência administrativa do pré-candidato. “Além disso vi que Fávaro tem uma visão inovadora e seriedade no trabalho que fez no município, tanto na secretaria municipal de agricultura, quanto na Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento (Seab). Confio no Fávaro e sei que ele tem vários atributos. Aponto também que temos a mesma ideologia política, pois somos de direita e apoiamos o presidente Jair Bolsonaro”, afirmou Fernando Martins, ressaltando que agora o partido está em busca do apoio de novas lideranças.

Reeleição

Já Celso Pozzobom não se declarou ainda, mas seus assessores revelam que o prefeito é ‘candidatíssimo’ à reeleição, apesar de ainda estar focado no trabalho realizado desde o início de sua gestão. Celso pretende começar as negociações políticas só depois que der o ‘start’ nas obras que serão iniciadas antes do período eleitoral. “Achamos mais importante deixar o município pronto com as obras que iniciamos para que depois passemos a buscar as alianças. Não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo e pensamos no bem estar da comunidade em primeiro plano”. Um dos assessores confidenciou que o prefeito pretende assinar em breve a obra de duplicação da rodovia PR-580 entre a rotatório do Alto São Francisco e o Parque das Jabuticabeiras.

Época do legislativo

Enquanto alguns pré-candidatos se aliam na majoritária, a maioria dos partidos está em busca de cadeiras na Câmara Municipal de Umuarama. Os partidos já começaram a se ajustar e procurar por nomes fortes e que realmente possam conseguir votos suficientes para assumir as 10 vagas de vereador. Enquanto os pré-candidatos, que lá estão por terem sido eleitos em 2016, pretendem mostrar o trabalho realizado durante a gestão, outros buscam apresentar suas propostas para ganharem a confiança do eleitor. A corrida começou.