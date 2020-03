Giro político: tiro no pé, liminar e nova tarifa

Tiro no pé

Para o economista Vander Piaia, liquidante da Cettrans/Transitar, foi um “tiro no pé” a greve no transporte coletivo de Cascavel iniciada segunda-feira. Segundo ele, o movimento perdeu força. “O momento não é o ideal para fazer greve. A população não aprovou”.

Liminar

Pela manhã, a Justiça mandou que ao menos 70% da frota fosse mantida em circulação, e antes mesmo do almoço os ônibus já tinham voltado à rua. Quanto à negociação entre empresas e funcionários, uma audiência de conciliação deverá ser marcada pela Vara do Trabalho de Cascavel. No fim da tarde, o sindicato dos motoristas chamou a imprensa e avisou que a greve seria suspensa.

Nova tarifa

Detalhe: a tarifa do transporte sobe nesta sexta para R$ 4,10. O aumento faz parte do reajuste anual previsto em contrato e que foi determinado pela Justiça já que a prefeitura demorou para responder às empresas.

Acesso restrito

As sessões ordinárias desta semana (segunda e terça-feira) da Câmara de Vereadores aconteceram sem público. A determinação partiu do presidente Alécio Espínola (PSC), seguindo procedimentos e regras de prevenção ao coronavírus. O acesso ficou restrito a vereadores, servidores, profissionais de imprensa e representantes de entidades e órgãos públicos, previamente identificados. Também estão suspensos sessões solenes, audiências públicas, visitas guiadas e demais eventos não diretamente relacionados às atividades legislativas do Plenário e das Comissões.

Votação adiada

Apesar de a votação ter sido sem público, rendeu tanta polêmica a aprovação do projeto que reestrutura os salários dos advogados da prefeitura que os vereadores entenderam que não é a hora mais adequada de melhorar os salários de uma categoria enquanto o mundo passa por uma crise. Resultado: foi adiada por 26 sessões a votação em segundo turno do projeto do Executivo que altera o plano de carreira na Procuradoria Jurídica da prefeitura. O impacto financeiro é significativo – de R$ 1.818.834,97 em 2020 para R$ 2.075.701,73 em 2021 – e, em fim de carreira, o salário pode passar de R$ 40 mil. O pedido de adiamento da votação foi do vereador Sidnei Mazutti (PSL).

Cancelado

A Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) suspendeu o 2º Congresso de Direito Eleitoral que seria realizado nesta sexta-feira (20) no auditório da PUC em Toledo.

Na frente

A saúde de Cascavel tem saído na frente nas ações de organização e prevenção ao coronavírus. Foi a primeira cidade a criar o COE (Centro de Operações Especializadas) e iniciou ainda na semana passada as discussões para montar um Hospital de Campanha. “O Paraná é o estado mais preparado; e Cascavel é a cidade mais preparada”, enalteceu o prefeito Leonaldo Paranhos.