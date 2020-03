Giro político: Parlamento Jovem, legislativo de Umuarama e posse

Parlamento Jovem

Será realizada nesta quarta-feira (11), a Posse do Parlamento Jovem de Umuarama. Trata-se de uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça que tem como meta despertar nos jovens estudantes a consciência da cidadania. As atividades do Parlamento Jovem no município foram realizadas no ano passado, entre elas o registro de candidaturas dos alunos participantes e o andamento do processo eleitoral até a realização de eleição, que foi desenvolvida nos moldes das eleições brasileiras, com urna eletrônica e foto dos alunos que pleiteavam uma vaga no Parlamento Jovem.

Visita

Na tarde de ontem (terça-feira, 10), o presidente da Câmara Municipal de Umuarama, vereador Noel do Pão (PSC) recebeu a visita do Chefe de Cartório da 89ª Zona Eleitoral, Carlos Sérgio Furlan, que coordenou os trabalhos no município. Ele reforçou a importância do Parlamento Jovem e o quanto a implantação do modelo na cidade surtiu efeitos positivos. “Os alunos que participaram deste, que podemos chamar de projeto piloto, puderam conhecer na prática como a democracia funciona”, destacou.

Iniciativa

Ainda de acordo com o chefe do cartório, existe a probabilidade de que nas próximas edições do Parlamento Jovem em Umuarama aconteça um aumento no número de colégios contemplados com a iniciativa, o que fortalecerá ainda mais a iniciativa. O projeto também se volta para a discussão política dentro da escola, incentivando os alunos a adotarem uma postura cidadã, além vivenciar o transcorrer do processo eleitoral e conhecer melhor a divisão dos poderes do Estado, em especial o Legislativo.

Legislativo

O Presidente da Câmara Municipal de Umuarama, vereador Noel do Pão elogiou a iniciativa da criação do Parlamento Jovem e destacou que atividades com este propósito são fundamentais para a formação de cidadãos que venham a participar com mais ênfase nos processos sociais e políticos do município, além de criarem a consciência de como são as atribuições de cada um dos Poderes. “Ensinando isso na escola, com os alunos vivendo a prática, é muito mais fácil deles entenderem como funciona a política e a democracia”, destacou Noel.

Câmara disponível

O presidente da Câmara reiterou a disponibilização da Casa de Leis para quaisquer que sejam os eventos do Parlamento Jovem, deixando à disposição inclusive, o Gabinete da Presidência, que poderá ser usado pelos parlamentares jovens, os quais serão empossados hoje.