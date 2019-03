Giro político do dia 28 de março de 2019

Manobras impedidas

A defesa do vereador Damasceno Junior tentou adiar a votação prevista para hoje, mas o presidente Alécio Espínola negou o pedido. O advogado Armando Souza – que assumiu o caso ontem – disse que, por assumir agora o caso, precisaria de mais tempo para montar a defesa. Não colou! Também tramita um pedido do Tribunal de Justiça para que a sessão da Comissão de Ética, da semana passada, não fosse realizada, mas o pedido liminar foi negado. A Justiça de Cascavel já havia se posicionado a favor do trâmite por entender que todo o rito foi respeitado. “Houve um trabalho coerente da Comissão de Ética, que ouviu todos os envolvidos e respeitou os prazos, por isso haverá o julgamento de Damasceno”, disse o presidente Alécio Espínola.

Explicações

Damasceno atirou para todo lado e colocou os vereadores no mesmo balaio ao insinuar que faria revelações de condutas inadequadas. Se falou tem que provar, ontem o presidente Alécio protocolou no gabinete de Damasceno pedido para que ele apresente quem são esses parlamentares, e quais as condutas irregulares, para que as providências sejam tomadas. “Que ele dê o nome dessas pessoas que ele vem acusando; que ele faça a denúncia, que passaremos tudo a limpo – assim a comunidade de Cascavel passa a ter confiança novamente na Câmara”.

Mais respeito

Alécio se recusa a aceitar denúncias vazias. “Ele tem o direito de fazer o que quiser no mandato dele, mas não tem o direito de dizer que alguns vereadores têm a mesma prática – inclusive com envolvimento com mulheres. Ele precisa apresentar nomes. Tenho uma vida de muito respeito com a cidade de Cascavel e não vou admitir isso. Protocolei no gabinete para que ele apresente os nomes. Se não, fica fácil e simples ele colocar todos no mesmo balaio. Ele precisa vir a público e apresentar nomes”, afirma o presidente.

Revolta

Damasceno conseguiu revoltar praticamente todos os parlamentares da Casa com as insinuações. Por isso, a expectativa é de que hoje a maioria aproveite a tribuna para massacrar a atitude considerada leviana por alguns. Ao que tudo indica, apenas um parlamentar estará ausente na sessão – Jorge Bocasanta. Ele havia encaminhado uma justificativa da falta na segunda-feira, alegando obrigações pessoais no mesmo horário da sessão extraordinária.