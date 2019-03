Giro político do dia 27 de março de 2019

Com ou sem bolo?

Passou pela Comissão de Justiça o projeto do vereador Celso Dal Molin (PR) que questiona a data do aniversário de Cascavel. Ele fez um dossiê no qual tenta provar que a comemoração deve ser no dia 14 de dezembro, não em 14 de novembro. Com isso, Cascavel teria que comemorar novamente 67 anos. Fica a pergunta: se aprovado, este ano tem bolo de novo?

Falta água

Todo esse episódio de contaminação da água tem feito esvaziar os estoques de água em galão do comércio. E a Câmara não para com os questionamentos. Quer saber sobre os poços artesianos em condomínios, quem fiscaliza? A Comissão de Defesa do Consumidor repassou a pergunta à prefeitura. Parece que a atual gestão deu azar com a água. Primeiro foram as fontes desativadas, consideradas impróprias para o consumo. Assim como o surto de diarreia, até agora nenhuma solução para elas.

Ajuda ou atrapalha?

A força política ajuda ou atrapalha? Pela declaração do vereador Serginho Ribeiro (PPL), ontem, durante a sessão, há algumas pedras no caminho dos investidores. Ele disse que há crescimento econômico “independente da política”. Os colegas de bancada não gostaram e rebateram dizendo que foi por força política que o aeroporto está com as obras em andamento de novo. Ironia pensar que o terminal de passageiros ficou abandonado enquanto isso a “força política” pôs o Aeroporto de Toledo a funcionar de novo.

Jogada política

Articulado ano passado para ficar no DEM de Juarez Berté, o advogado Moacir Wosniak virou presidente do PSC de Cascavel. Recebeu convite de amigos, inclusive do prefeito Leonaldo Paranhos. Asir Pelissaro deixou o cargo para se dedicar ao complicado trânsito local. Ao lado de Wosniak está o novo secretário de Obras, Adelino Ribeiro, que começará a articulação regional em 100 cidades do Estado. Ribeiro passa a integrar a Executiva do PSC. Wosniak garante que tem história no PSC – esteve na sigla entre 2006 e 2016, depois se aventurou no PTC.

PSDB em ação

O presidente da Executiva Municipal do PSDB, André Bueno, convocou todos os tucanos para convenção municipal dia 30 de abril, às 10h. No encontro será eleito o Diretório Municipal. Também está aberto o período para que os interessados possam inscrever chapas para a nova Executiva Municipal.

**Dúvida 1: o prefeito Paranhos não sabia que a Cettrans era uma “fábrica de multas” ou deixou ela continuar durante seus dois anos e três meses no comando?

**Dúvida 2: Se pararem de multar será porque as aplicações eram indevidas ou porque os motoristas resolveram andar certinho?